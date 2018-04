Das Lächeln fällt Andrea Nahles nach der Wahl schwer

Ein paar Schrecksekunden lang ist es ganz still im Saal, bevor der Beifall einsetzt. 66,35 Prozent – mit schmerzverzerrtem Gesicht nimmt die neue Parteivorsitzende Andrea Nahles ihr Ergebnis zur Kenntnis. Damit übertrifft sie im Negativen noch Sigmar Gabriel, der bei seiner letzten Wahl mit 74,3 Prozent vorliebnehmen musste.

Andrea Nahles wusste schon vorher, dass sie kämpfen muss. Schließlich tritt auf dem Wiesbadener Parteitag eine Gegenkandidatin an. Simone Lange könnte die Stimmen der Unzufriedenen bündeln, hieß es vor der Wahl. 30 Minuten haben beide Kandidatinnen im Wiesbadener Congress Zentrum Zeit für ihre Rede. Simone Lange nutzt ihre Zeit nicht voll, Andrea Nahles spricht genau 30 Minuten. Sehr emotional wendet sie sich an den Parteitag. Die SPD, das sei „die Partei, die meinen Träumen, Gedanken und Sehnsüchten immer Heimat gegeben hat“. Keine Frage, Nahles hat jede Menge Stallgeruch, wie man das bei der SPD nennt. Sie beginnt ihre Rede mit dem Hinweis auf ihre Herkunft aus kleinen Verhältnissen, begrüßt ihre Mutter „Hallo, Mama“ auf dem Parteitag und macht klar, dass sie ihren Aufstieg dem Bildungssystem und damit der SPD verdanke.

Sie verspricht, für mehr Solidarität zu kämpfen. Eine solidarische Marktwirtschaft heiße für sie, Gewinne zu versteuern, Umweltschutz zu stärken, Regeln für die digitale Wirtschaft zu schaffen. Nahles beschwört die Delegierten, sie zu wählen. „Wir packen das“, das sei ihr Versprechen. Doch wie will sie den Spagat zwischen ihren beiden Ämtern schaffen, wie will sie Fraktionschefin und Parteichefin in einem sein? Sie glaubt, dass das geht. Der Koalitionsvertrag sei doch nicht alles, man müsse Ideen entwickeln weit über 2021 hinaus.

Lange entschuldigt sich

Noch vor ihr hatte sich Simone Lange an den Parteitag gewandt. „Liebe Delegierte, schreibt Geschichte, wählt Simone“, dieses rote Plakat halten einige ihrer Fans in die Höhe. Simone Lange, die Flensburger Bürgermeisterin, wirkt fast ängstlich, als sie sich bewirbt, obwohl sie betont mutig verspricht: „Ich bin heute eure Alternative. Für eine echte Erneuerung der SPD“. Lange will Hartz IV wieder rückgängig machen. Mehr noch, Sie entschuldigt sich bei den Millionen von Menschen, für die Hartz IV der Alltag ist. Sie entschuldig, sich bei den Menschen, die trotz Arbeit in Armut leben, „die wir enttäuscht haben“. Lange will das Aufstocken wieder abschaffen. „Vater und Mutter Staat sind zu Rabeneltern geworden“, beklagt sie. Die schwarze Null, wie Olaf Scholz sie verspricht, könne doch kein Inhalt sozialdemokratischer Politik sein. Für Simone Lange heißt innere Sicherheit vor allem soziale Sicherheit.

Immerhin 172 der 631 Delegierten und Vorstandsmitglieder geben ihr die Stimme. Doch Andrea Nahles gewinnt. Sie wird nach 155 Jahren die erste Frau an der Spitze der SPD. Leni Breymaier, die baden-württembergische Vorsitzende, freut sich darüber „wie Bolle“. Juso-Chef Kevin Kühnert wünscht sich von der neuen Vorsitzenden, Platz zum Diskutieren zu lassen. „Nicht stehen bleiben bei der reinen Kritik, was schlecht gelaufen ist in der Vergangenheit“, so Kühnert. Man müsse nicht mehr über das Ob einer besseren Vermögensbesteuerung reden, sondern über das Wie. Kühnert meint, man lerne gerade eine neue Streitkultur. Die Diskussionskultur aber, vor allem im Netz, mache ihm Sorgen. Man solle endlich aufhören, auf einzelne Personen Wohl und Wehe der SPD zu projizieren, rät Kühnert. Martin Schulz, der im Saal ist, gilt hier als mahnendes Beispiel.

„Du hast ungeahnte Höhen und Tiefen erlebt“, sagt Andrea Nahles in ihre Dankesreden an ihren Vorgänger Martin Schulz. Sie dankt ihm, dass er das durchgestanden hat und für die Haltung, mit der er es durchgestanden hat. Er habe „den Schwarzen den Richtungswechsel in der Europapolitik aus den Rippen geleiert,“ lobt Nahles. Und der Parteitag erhebt sich, um Schulz zu danken. Zum Abschied mahnt der noch einmal die Genossen: „Ohne ein starkes Europa werden die Populisten dieser Welt gewinnen.“ Ohne ein starkes Europa gebe es keinen Frieden, keine Demokratie, keine Menschenrechte. Der neue Aufbruch für Europa, das sei eine Gemeinsamkeit von Olaf Scholz und Andrea Nahles, von Sigmar Gabriel und Rolf Mützenich. „Wir haben das nicht beschlossen, damit Konservative drei Wochen nach Antritt der Regierung schon anfangen, das zu blockieren.“

Nahles sagt in ihrem Schlusswort, der Anfang zu einer Erneuerung sei gemacht. Sie habe um Vertrauen geworben. Der Zusammenhalt in der eigenen Partei sei noch ausbaufähig. Viel zu tun, das habe eine Arbeiterpartei noch nie geschreckt.