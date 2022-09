Das Kreuz mit der Ehrlichkeit

Die Beschäftigung in der Gastronomie ist seit jeher nicht immer an die allerattraktivsten Bedingungen geknüpft. Das Motto lautet meist: „Arbeiten, wenn andere frei haben.“ Seit geraumer Zeit versuchen daher Arbeitgeber dem Personalmangel in Küche und Service mit möglichst planbaren Arbeitszeiten entgegen zu wirken. Der Kreuzwirt aus Thal in der Steiermark hat die Faxen aber offenbar dicke. Er macht nämlich in einer Stellenausschreibung Folgendes klar: „Sie suchen einen Job mit einer 4-Tage Woche, Sie möchten gerne nach genau acht Stunden nach Hause gehen, Sie möchten gerne Ihr Handy ständig bei sich haben um über die Sozial Media Netzwerke immer am laufenden zu sein, es ist Ihnen wichtig einen genau geregelten und zeitlichen Arbeitsablauf zu haben, und Sie möchten auch am Wochenende Ihre Freizeit genießen!? Sollte Sie diese Anforderung ansprechen, dann rufen Sie bitte nicht bei uns an, da mir dafür die Zeit zu kostspielig ist.“ Der Wirt aus Österreich empfiehlt stattdessen den Gang zum Arbeitsamt.

Während die einen ob der herzerfrischenden Ehrlichkeit die Zeilen bejubeln, wenden sich die anderen empört ab und drohen, das Lokal nie wieder zu betreten. Ist man ehrlich, ist’s auch wieder nicht recht.

Österreichische Medien berichten, dass die Ausschreibung bis jetzt null Bewerbungen gebracht habe. Dafür aber ein paar Dutzend Nicht-Bewerbungen. Eine davon soll sogar die Bedingung enthalten haben, als Koch des Wirtshaues vom Home-Office aus arbeiten zu dürfen. Die Reaktion des Kreuzwirtes darauf steht noch aus. (nyf)