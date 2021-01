Das Kandidatentrio offenbart die Schwäche der CDU

Wer Skifahren möchte, hat es in dieser Saison schwer. Aufgrund der Corona-Maßnahmen stehen die meisten Skilifte in der Region still. Ein Tagesausflug nach Österreich oder in die Schweiz ist ebenfalls nicht möglich.

Doch seit Donnerstag läuft der Skilift in Karsee bei Wangen. Familien, Paare oder Einzelpersonen, also immer nur ein Haushalt, können den Skilift für 150 Euro in der Stunde mieten.

Schwäbische.de hat mit Mathias Haller, einem der fünf Liftbetreiber, darüber gesprochen, wie es zu der Idee kam und wie der Preis ...