Das Königreich schlägt zurück

Eine neue Frontlinie im globalen Kriegsschauplatz „virtueller Raum“ verläuft bald mitten in der Weltmetropole London. Die Reisenden am benachbarten Bahnhof Victoria werden wohl nichts davon merken, wenn in den Büros hinter der schicken Glasfassade des Nova-Bürokomplexes ab Anfang 2017 Spezialisten rund um die Uhr fremde Cyber-Attacken auf das Vereinigte Königreich abwehren – und bei Bedarf auch Gegenangriffe im Netz starten werden.

Anfang Oktober sind die ersten der 700 Mitarbeiter des Nationalen Zentrums für Cyber-Sicherheit (NCSC) im Nova-Turm eingezogen. Die Regierung macht Druck. Ihre neue Hightech-Behörde soll schnellstmöglich kampfbereit sein. Und so strotzt auch der NCSC-Chef Ciaran Martin vor Zuversicht und setzt seinen Experten hohe Ziele vor. „Wir werden Großbritannien zum sichersten Platz zum Leben und für Onlinegeschäfte machen“, versprach der Karrieregeheimdienstler in einem BBC-Interview.

Monatlich 200 Angriffe

Jahrhundertelang fühlte sich das Inselkönigreich vor Invasionen aus dem Ausland gut geschützt. Die günstige geografische Lage Britanniens ist jedoch im 21. Jahrhundert kein Vorteil, wenn es um Cyber-Gefechte mit unsichtbaren, teils weit entfernten Gegnern geht. Die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt mit dem wichtigsten europäischen Finanzplatz London erlebte 2015 im Schnitt monatlich 200 Angriffe, die ihre nationale Sicherheit bedroht haben. Im Jahr davor waren es den Behörden zufolge noch halb so viele.

Als eine der größten Gefahren für das Land gilt mittlerweile auch die Onlinekriminalität mit 5,8 Millionen registrierten Verbrechen im Vorjahr. Jeder zehnte Inselbewohner sei im vergangenen Jahr Opfer von CyberVerbrechern geworden, berichtete im Juli die nationale Statistikbehörde ONS. Laut einer Studie verursachten Hacker und virtuelle Spione den britischen Unternehmen 2015 Kosten von knapp 40 Milliarden Euro. Zu den Leidtragenden zählen nicht nur die Firmen, Bürger und Behörden, sondern auch manche Krankenhäuser und Polizeireviere, deren Rechner angeblich gehackt wurden.

"Virtueller Verteidigungswall"

Noch 2008 hatten Regierungsvertreter in London das Schlachtfeld Internet eine „Illusion“ genannt und den virtuellen Terrorismus einen „Mythos“, den man angesichts der „realen Terrorbedrohung“ ignorieren könne. Im Jahr darauf fand jedoch in der Downing Street 10 ein Umdenken statt: Der damalige Premier Gordon Brown kündigte seinen Landsleuten einen virtuellen Verteidigungswall gegen die Gefahr aus dem Netz an.

Der Vorgänger des jetzigen Cyber-Zentrums, damals noch unter dem Dach der Lauschbehörde GCHQ angesiedelt, sollte Staatsgeheimnisse schützen und die Infrastruktur vor Angriffen sichern. Doch zunächst einmal tat sich in diesem Bereich nicht viel – bis Großbritannien Ende 2013 als erstes westliches Land offen angekündigt hat, auch militärische Offensivkapazitäten gegen seine Gegner im Netz zu entwickeln und dafür erfahrene Ex-Hacker anzustellen. Die Regierung wollte dafür zunächst umgerechnet 600 Millionen Euro ausgeben.

Theresa May macht ernst

Nun macht Premierministerin Theresa May ernst. Das bis 2020 veranschlagte Budget für die Verteidigung im virtuellen Raum ist mit der Einrichtung des neuen NCSC auf umgerechnet 2,3 Milliarden Euro stark angewachsen. Zu Mays Strategie gehört die Schaffung eines automatisierten Abwehrsystems, das die einfacheren Angriffswellen im Netz analysieren und neutralisieren soll. Ein weiteres, den Militärs unterstelltes Zentrum für Cyber-Operationen (CSOC) in der Grafschaft Wiltshire, soll sich um komplexere Attacken im Cyber-Krieg kümmern und unter anderem Angriffe von ausländischen Mächten kontern.