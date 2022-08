Das Grantelnder Zahlmeister

Opfergehabe und parteipolitisches Kalkül wird dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vorgeworfen, wenn er in den letzten Monaten seine Klage über die Benachteiligung Bayerns durch die Ampel-Regierung in Berlin intensiviert. Doch ein reines Produkt parteipolitischer Taktik ist die Kritik am Umgang der Ampel mit dem Süden der Republik wohl nicht. Jedenfalls stimmte am Montag auch der baden-württembergische grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu: „Wir sind reich und uns kann man einfach schröpfen“, beschrieb der Chef einer grün-schwarzen Koalition die Stimmungslage im Bund.

So taucht auch wieder das alte Problem des unausgewogenen Länderfinanzausgleichs auf. Bayern, Baden-Württemberg und Hessen bringen zusammen über 90 Prozent der Verteilmasse auf. Man sollte in Berlin endlich erkennen, dass sich die beiden Südländer in Konkurrenz mit Spitzenstandorten in der ganzen Welt befänden, wetterte Kretsch-mann. Das konnte man nur mit der Warnung übersetzen, dass parteipolitisch-regionales Ampel-Denken den Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschlands nicht weiter gefährden dürfe.

Das ist harte Kritik eines grünen Politikers an der maßgeblich von den Grünen mitgetragenen Berliner Koalition, doch Landesvater Kretsch-mann ließ sich noch nie durch Parteidisziplin einhegen. So machte er an der Seite seines bayerischen CSU-Amtskollegen Söder klar, dass er ein neues Hilfsprogramm der Bundesregierung nur dann mittragen werde, wenn es „durchgerechnet und durchfinanziert“ sei. Ansonsten gelte im Bundesrat: „Ende Gelände“.

Für eine Anschlusslösung zum Neun-Euro-Ticket dürfte Baden-Württemberg nur zu haben sein, wenn ganz klar ist, was die Kassen der Schwaben dazu hergeben müssten.

Doch erst einmal werde über ein weiteres Billig-Ticket mit den Ländern gar nicht geredet, beklagte sich Söder. Da deutet sich ein zähes Ringen an. Sehr bald sollte man wohl mit einer weiteren ÖPNV-Verbilligung nicht rechnen.