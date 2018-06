„Das Gebäude dient der Friedenssicherung“

Auf ihrer Afrika-Reise hat Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag das Julius-Nyerere-Gebäude der Afrikanischen Union in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba eingeweiht. Manfred Off von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit war als Projektleiter für den Bau verantwortlich. Daniel Hadrys hat mit ihm gesprochen.

Das Gebäude ist mit zweijähriger Verspätung eingeweiht worden. Warum diese Verzögerung?

Die hatte mehrere Gründe. Der Hauptgrund lag allerdings in der längeren Ausbildungsdauer der Äthiopier, die das Gebäude gebaut haben. Wir mussten ihnen beispielsweise zeigen, wie man Sprinkleranlagen baut. Die Afrikanische Union hatte außerdem Änderungswünsche, die in das Projekt eingearbeitet werden mussten.

Welche Funktion hat der Neubau für die Afrikanische Union?

In diesem Gebäude ist ihr Plenarsaal untergebracht. Die Afrikanische Union hat, ähnlich wie die Vereinten Nationen in New York, einen Sicherheitsrat. Dieser hatte für Vollversammlungen bisher keinen Plenarsaal oder überhaupt einen Ort. Der zweite Teil des Gebäudes dient der Friedenssicherung. Dort befindet sich der „Operations Room“ der afrikanischen Friedenstruppen, es ist ein Hightech-Raum mit viel technischer Ausrüstung. Dort wird Verbindung mit den problematischen Standorten gehalten, in denen die Truppen eingesetzt sind.

Und die politische Bedeutung?

Politisch ist das Gebäude enorm wichtig. Der Frieden auf dem afrikanischen Kontinent ist das, was die Menschen brauchen. Fehlender Frieden treibt die Menschen in die Flucht und lässt die Zahl der Flüchtlinge in Europa steigen. Daher ist es wichtig, dass die Afrikanische Union einen Standort für ihre Friedenstruppen hat.

Die deutsche Regierung hat für den Bau 30 Millionen Euro gezahlt. Was erhofft sie sich davon für die deutsch-afrikanischen Beziehungen?

Ich bin kein Politiker. Deutschland ist aber ein ganz wichtiger Partner für die Afrikanische Union. Ich glaube, Deutschland erhofft sich, durch diesen Neubau Voraussetzungen zu schaffen, die für unser Land und Europa positiv sind, die aber auch den Menschen hier Zukunftschancen geben.

Hätte dieses Gebäude nicht schon längst gebaut werden sollen? Kommen die Hilfen für Afrika aus Deutschland nicht immer recht spät?

Es wäre sicherlich eine gute Idee gewesen, es viel früher zu machen. Jede Unterstützung, die Menschen hier auszubilden und zu halten, ist enorm wichtig.