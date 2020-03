Das Ende der Illusionen für Erdogan und die EU

Wenn die Gespräche des türkischen Staatspräsidenten Erdogan mit der neuen EU-Führung in Brüssel eine Chance auf Erfolg haben sollen, dann müssen sich beide Seiten von ihren Illusionen verabschieden. Ankara muss einsehen, dass es falsch und nutzlos ist, verzweifelte Flüchtlinge als Instrumente im Streit mit Europa einzusetzen. Und Brüssel sollte die Vorstellung aufgeben, dass sich die Folgen des Syrien-Kriegs mit ein paar Milliarden Euro von Europas Grenzen fernhalten lassen.

Die türkische Regierung hat weiterhin kein Problem damit, Flüchtlinge als Rammböcke zu benutzen, um die Festung Europa zu stürmen. Auch Griechenland solle seine Grenztore in Richtung Westeuropa – das heißt in Richtung der wohlhabenden Staaten wie Deutschland – öffnen, sagte Erdogan am Sonntag. So wie er mit dem Versuch gescheitert ist, Europa mit dem Flüchtlingsansturm zu erpressen, hat die EU mit dem Plan Schiffbruch erlitten, sich das Flüchtlingsproblem mit der Zahlung von sechs Milliarden Euro vom Leib zu halten.

Beide Seiten sollten deshalb umdenken. Die Türkei muss einsehen, dass sie die Mitarbeit der EU nicht mit Erpressung erzwingen kann. Und Europa sollte Verständnis für die türkischen Interessen in Syrien aufbringen.