Das Ende der Glaubwürdigkeit

Ist Karl Lauterbach noch Karl Lauterbach? Ja, weil er mahnt und warnt wie eh und je. Nein, weil er als Gesundheitsminister eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg bringt, die der von ihm in der gesamten Pandemie gepredigten Vorsicht diametral entgegensteht. Lediglich einen „Basisschutz“ soll es nach dem 20. März noch geben. Wozu Masken in Bussen, Bahnen und Kliniken gehören, aber etwa nicht im Einzelhandel. Und das in einer Situation mit Inzidenzen so hoch wie noch nie. Lauterbach verkauft das trotzdem als angemessen und vernünftig. Statt einfach zu sagen: Ich habe mich mit meinen Bedenken gegen den Koalitionspartner FDP nicht durchsetzen können.

Stattdessen zeigt der Bundesgesundheitsminister auf die Länder. Denn denen steht es nach der Gesetzesänderung frei, für regionale Ausbruchsherde, Hotspots genannt, Maßnahmen wie Test- und Impfnachweise oder 2G- und 3G-Regeln anzuordnen. In den Landeshauptstädten ist man nicht begeistert. Konnte man doch die gesamte Pandemie über auf Berlin zeigen, wenn es darum ging, unpopuläre Maßnahmen zu rechtfertigen. Nun sollen die Länderparlamente die Hotspot-Regelungen verabschieden. Wobei noch niemand weiß, wann genau ein Hotspot ein Hotspot ist. Mehrere Bundesländer haben zunächst einmal die Pausentaste gedrückt und nutzen die im Gesetz vorgesehene Übergangsfrist bis 2. April.

Wer in einer Infektionslage wie jetzt bundesweit fast alle Corona-Maßnahmen fallen lässt, hat entweder früher total überzogen reagiert oder handelt aktuell verantwortungslos. Dass es Karl Lauterbach zum Minister gebracht hat, lag an einer Popularität, die sich aus einer glaubwürdigen Haltung in der Pandemie speiste. Man konnte das ewige Warnen nervig finden, aber die Haltung war konsistent. Als Minister jedoch geht es um das konkrete Handeln. Ja, in einer Regierung sind Kompromisse nötig. Das sollte man dann aber auch so benennen. Erst recht, wenn man von seiner Glaubwürdigkeit lebt. Karl Lauterbach ist also nicht mehr Karl Lauterbach.