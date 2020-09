Das Elend von Moria sorgt im Bundestag für eine heftige Debatte

Zu einer längeren Verkehrsbehinderung ist es am Donnerstagmorgen am Paradieskreisel in Bad Saulgau gekommen. Der Lastwagen einer Speditionsfirma wollte nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg gegen 8 Uhr von der Innenstadt aus nach links in die Josef-Bautz-Straße abbiegen, als mitten auf dem Kreisverkehr die Luftfederung des Fahrzeugs zu Bruch ging. Die Fahrt war somit abrupt beendet, zwei Polizeibeamte mussten den stark frequentieren Verkehr regeln.