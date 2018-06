Das Bündnis „Nein heißt Nein“

Viele Frauen wollen über den Gesetzentwurf von Justizminister Heiko Maas hinausgehen. Unter anderen unterstützt auch seine Freundin, die Schauspielerin Natalia Wörner (Foto: dpa), zusammen mit anderen Schauspielerinnen wie Maria Furtwängler die vom Deutschen Komitee für UN Women gestaltete Social-Media-Kampagne „Nein heißt Nein“. „Jede dritte Frau erlebt sexualisierte oder körperliche Gewalt. Mehr als jede Zweite erlebt sexuelle Belästigungen. Dennoch schützt unser Gesetz Eigentum besser als sexuelle Selbstbestimmung“, klagt Wörner. Die Petition hat bislang schon über 112 000 Unterschriften.

Das vom Deutschen Frauenrat gegründete Bündnis „Nein heißt Nein“ hat außerdem einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geschrieben, den auch Annette Widman-Mauz, die Vorsitzende der Frauen Union, unterzeichnet hat. Der vorliegende Regierungsentwurf wird darin zwar als erster Schritt in die richtige Richtung bezeichnet, weil er einige Schutzlücken schließe. Leider aber vollziehe er keinen grundlegenden Paradigmenwechsel.

„Wir rufen Sie zu einer großen Koalition für ein ,Nein heißt Nein’ auf“, heißt es in dem Brief an Merkel. Und weiter: „Wir fordern eine zeitgemäße und menschenrechtskonforme Weiterentwicklung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ist den meisten Betroffenen weiterhin nicht geholfen.“