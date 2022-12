Das Artensterben betrifft jeden

Nach zähem Ringen haben sich die Vertreter von 200 Staaten in Montreal auf eine rechtlich nicht verbindliche Einigung zum Schutz der Artenvielfalt geeinigt. Doch was ist das Abschlussdokument wirklich wert? Immerhin, 30 Prozent des Planeten werden unter Schutz gestellt. 30 Prozent des Landes und auch 30 Prozent der Gewässer. Das klingt gut. Und auch der Plan, ärmeren Ländern Milliardenhilfen zur Verfügung zu stellen, damit sie sich am Erhalt der Artenvielfalt beteiligen können, ist eine gute Idee.

Wird das Artensterben also gestoppt? So weit sind wir noch lange nicht. Ob Pflanzen und Tieren wirklich der notwendige Schutz gewährt wird, ist keineswegs sicher. Es fehlt auch nach dem tosenden Beifall von Montreal an Kontrollen, an Sanktionsmechanismen und an Geld. 20 Milliarden Dollar pro Jahr sind viel zu wenig, um diese globale Herausforderung zu bestehen. Denn genau darum geht es. Artenschutz ist nicht in erster Linie dafür da, Vogelfreunde, Botaniker oder Hobbytaucher glücklich zu machen. Allein die möglichen dramatischen Folgen durch Insektenverluste sollten deutlich machen, wie einschneidend diese Entwicklung das menschliche Leben beeinträchtigen könnte. Angesichts der Größe des Problems blieb die Weltnaturkonferenz klar hinter dem Notwendigen zurück.

Und doch war sie auch ein Erfolg. Weil sie ein kollektives, globales Bewusstsein für die Gefahren des Artensterbens zum Ausdruck gebracht hat. Weil die indigenen Völker als Bewahrer der Natur endlich die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Und weil die Konferenz, trotz aller Abstriche, zumindest den Willen gezeigt hat, dem Aussterben nicht weiter zuzusehen. Dass der Kampf dagegen nicht sinnlos ist, belegen immer wieder menschliche Aktivitäten zum Schutz der Arten. Erfolg ist möglich. Die Erholung der Buckelwal-Population in den Ozeanen, der Wölfe in Europa oder der Korallenzuwachs am Great Barrier Reef demonstrieren, was geht, wenn politischer Wille, Ideenreichtum und Entschlossenheit zusammenkommen. Eben diese Entschlossenheit attestieren nun viele Politiker der gerade beendeten Konferenz. Aber es stimmt auch, dass die Ziele von Welt-Naturschutzabkommen noch nie wirklich eingehalten wurden. Diesmal, so lässt sich die Erleichterung der Teilnehmer interpretieren, soll es anders werden. Letztlich ist es aber wieder einmal nur eine Hoffnung.