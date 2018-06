Das ABC des Wählens

Mit ihrer Stimme können etwa 61,5 Millionen Wahlberechtigte am Sonntag über den neuen Bundestag entscheiden. Im Wahl-ABC sind Erklärungen zu finden, wer gewählt wird, wie gewählt wird und welche Besonderheiten das deutsche Wahlrecht aufweist.

A wie Abgeordnete

A wie Abgeordnete: Abgeordnete sind die Volksvertreter im Parlament. Sie erhalten mit der Wahl den Auftrag, an der Gesetzgebung mitzuwirken. 299 Abgeordnete ziehen als Gewinner des Direktmandats (siehe Direktmandat) in ihrem Wahlkreis in den Bundestag ein, die übrigen Abgeordneten über Landeslisten der Parteien (siehe Parteien).

A wie Aktives Wahlrecht: Wer mindestens 18 Jahre alt ist und einen deutschen Pass hat, darf wählen. Mit ihren beiden Stimmen entscheiden die Wähler und Wählerinnen über die Zusammensetzung des Bundestages. Um als Abgeordneter gewählt zu werden, muss man ebenfalls mindestens 18 Jahre alt sein.

A wie Ausgleichsmandat: Ausgleichsmandate sollen die Verzerrung des Wählerwillens ausgleichen, die sich im Fall von Überhangmandaten (siehe Überhangmandat) ergibt. Seit der Wahl 2013 sind auch für den Bundestag Ausgleichsmandate im Wahlrecht vorgesehen. Das Parlament wird dabei so weit vergrößert, dass die tatsächliche Sitzverteilung (einschließlich der Überhangmandate) die Mehrheitsverhältnisse möglichst genau widerspiegelt, die sich aus den Zweitstimmenanteilen der Parteien ergibt.

B wie Berechnungsverfahren

B wie Berechnungsverfahren: Bei dem Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers, das seit Bundestagswahl 2009 angewendet wird, werden die Zweitstimmen der einzelnen Parteien durch einen gemeinsamen Divisor geteilt (Divisormethode mit Standardrundung). Die daraus entstehenden Quotienten werden zu Sitzzahlen gerundet: Bei einem Rest von mehr oder weniger als 0,5 wird auf- oder abgerundet; bei einem Rest von genau 0,5 entscheidet das Los. Der Divisor wird dabei so bestimmt, dass die Sitzzahlen in der Summe mit der Gesamtzahl der zu vergebenden Mandate übereinstimmen.

Briefwahl: Wer seine Stimme nicht im Wahllokal abgeben mag - aus welchen Gründen auch immer -, kann auf Antrag bereits vor der Wahl per Brief abstimmen. Bei der letzten Wahl machte fast jeder Vierte davon Gebrauch.

Bundeskanzler: Der Bundeskanzler und die Bundesminister bilden zusammen die Bundesregierung (manchmal sagt man auch „das Kabinett“). Der Bundeskanzler ist der Chef der Bundesregierung, er ist Vorsitzender. Die Politik wird vom Bundeskanzler festgelegt. Die sogenannte Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers oder der Kanzlerin ist in Artikel 65 des Grundgesetzes geregelt. „Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung“, heißt es dort. Die Bundesminister sind an die Richtlinien des Regierungschefs gebunden. Bei besonders wichtigen Themen kann das „Kanzlerprinzip“ dazu führen, dass der Kanzler den Ministern Weisungen erteilt. Dadurch kommt es unter Umständen zum Konflikt mit dem „Ressortprinzip“, das jedem Minister ausreichend Freiraum zur eigenverantwortlichen Führung seines Geschäftsbereiches einräumt. Der Bundeskanzler ist bei der Ausübung seiner Kompetenz frei und rechtlich nicht an Weisungen anderer Verfassungsorgane gebunden. Zwar muss er Rücksicht auf die ihn tragende Mehrheit im Bundestag nehmen, doch rein rechtlich kann seine Richtlinienkompetenz nicht einmal durch eine Koalitionsvereinbarung eingeschränkt werden.

Bundesregierung Die Bundesregierung steht bei der Bundestagswahl nicht direkt zur Abstimmung. Ihre Zusammensetzung hängt trotzdem eng mit dem Wahlergebnis zusammen. Denn wer die Mehrheit im Parlament erringt – ob als Fraktion (siehe Fraktion) mit absoluter Mehrheit oder als Koalition mehrerer Partner (siehe Koalition) – hat auch die notwendige absolute Mehrheit für die Wahl der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers. Die Minister wiederum werden von der Bundeskanzlerin bzw. vom Bundeskanzler bestimmt.

Bundestag: Der Bundestag ist das Parlament der Bundesrepublik Deutschland und hat seinen Sitz in Berlin. Er beschließt die Gesetze, kontrolliert die Bundesregierung, entscheidet über den Bundeshaushalt, vertritt die Interessen des Volkes und wirkt an Entscheidungen in EU-Angelegenheiten mit. Zudem wählen die Abgeordneten die Bundeskanzlerin bzw. den Bundeskanzler, die Hälfte der Richter des Bundesverfassungsgerichts, den Wehrbeauftragten und den Präsidenten des Bundesrechnungshofes. In der Bundesversammlung wählen die Bundestagsabgeordneten darüber hinaus gemeinsam mit Vertretern der Länder den Bundespräsidenten. Nach dem Prinzip der Gewaltenteilung ist der Bundestag die legislative, also gesetzgebende Gewalt in unserer Demokratie. Die Teilung von Legislative, Exekutive und Judikative ist im Grundgesetz verankert.

Bundestagswahl: Bei der Bundestagswahl entscheiden die Wahlberechtigten über die Zusammensetzung des Bundestags für eine Wahlperiode (siehe Wahlperiode). Durch die Wahl werden die Abgeordneten (siehe Abgeordnete) legitimiert, im Auftrag des Volkes und in dessen Sinne die Politik der Bundesrepublik zu bestimmen und Gesetze zu beschließen. Bundestagswahlen sind gesetzlich alle vier Jahre vorgesehen.

C wie Chancengleichheit

C wie Chancengleichheit: Alle volljährigen Bürger müssen dieselben Chancen haben, ihr Kreuz zu machen. Diese Chancengleichheit bedeutet etwa, dass das Geschlecht für die Wahlberechtigung keine Rolle spielt. Was 2017 selbstverständlich ist, nahm 1919 bei den Wahlen zur Nationalversammlung seinen Anfang – erstmals durften in Deutschland auch Frauen wählen.

D wie Diäten

D wie Diäten: Erfolgreichen Kandidaten winkt eine üppige Bezahlung. Als Abgeordnete erhalten sie derzeit monatlich eine steuerpflichtige „Aufwandsentschädigung“ von 9542 Euro. Hinzu kommt eine steuerfreie Kostenpauschale von 4318 Euro, die nicht belegt werden muss. Auf Kosten des Steuerzahlers geht auch eine beitragsfreie Altersversorgung.

D wie Direktmandat: Jeder der 299 Wahlkreise in Deutschland wird durch einen „Wahlkreis-Abgeordneten“ im Berliner Parlament vertreten. Dieser wird mit der Erststimme (siehe Erststimme) gewählt. Den Sitz im Bundestag erhält derjenige Kandidat, für den die meisten Erststimmen im Wahlkreis abgegeben werden – unabhängig von seiner Parteizugehörigkeit. 299 Abgeordnete im Parlament sind demnach von ihrem Wahlkreis nach dem Grundsatz der Mehrheitswahl „direkt“ gewählt. Deshalb spricht man hier von Direktmandaten.

E wie Elefantenrunde

E wie Elefantenrunde: Am Wahlabend debattieren die Vorsitzenden der Bundestagsparteien im Fernsehen das Ergebnis. TV-Geschichte schrieb die turbulente „Berliner Runde“ 2005, die von Vertretern von ZDF und ARD moderiert wurde. Kanzler Gerhard Schröder (SPD) wollte seine Niederlage nicht zugeben.

E wie Erststimme: Mit ihr wird der Direktbewerber in einem Wahlkreis gewählt. Dabei genügt eine relative Mehrheit. Die siegreichen Direktkandidaten werden bei der Sitzverteilung als erste berücksichtigt. Für die Stärke der Parteien ist das Zweitstimmenergebnis ausschlaggebend.

F wie Fraktion

F wie Fraktion: Fraktionen sind Zusammenschlüsse von Bundestagsabgeordneten mit ähnlichen politischen Überzeugungen und Zielen. In der Regel bilden die Abgeordneten, die derselben Partei angehören, zu Beginn einer Wahlperiode (siehe Wahlperiode) eine Fraktion. Eine Besonderheit im Bundestag ist die traditionelle Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU.

Frauenwahlrecht: Die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland feiert bald Jubiläum. Nach dem Sturz des Kaiserreichs durften Frauen am 19. Januar 1919 an der Wahl der verfassunggebenden Versammlung und damit erstmals an einem Urnengang teilnehmen.

Fünf-Prozent-Hürde: Bei der Sitzverteilung werden nur Parteien berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der gültigen Zweitstimmen erreicht haben – es sei denn, sie erobern drei oder mehr Direktmandate (Grundmandate). Die Stimmen für die an der Hürde gescheiterten Parteien gehen verloren. So 2013 die der FDP, die mit 4,8 Prozent erstmals nicht in den Bundestag einzog.

I wie Immunität

I wie Immunität: Abgeordnete des Bundestages genießen Immunität, was sie vor Strafverfolgung schützt. Die Polizei darf nur wegen einer mutmaßlichen Straftat ermitteln und einen Parlamentarier verhaften, wenn der Bundestag dem zustimmt und die Immunität aufhebt, es sei denn, er wird unmittelbar oder am Tag nach der Tat festgenommen.

G wie geheime Wahl

G wie geheime Wahl: Niemand soll erkennen oder kontrollieren, wie jemand wählt. Dazu dienen etwa die Wahlkabine. Dort ist das Fotografieren und Filmen ausdrücklich verboten.

H wie Hochrechnung

H wie Hochrechnung: Im Verlauf des Wahlabends liefern amtliche Teilergebnisse Hinweise auf den Ausgang. Im Unterschied zu Hochrechnungen beruhen die zuvor um Punkt 18 Uhr verbreiteten Prognosen auf der Befragung von Wählern.

J wie Jungwähler

J wie Jungwähler: Rund drei Millionen junge Leute dürfen erstmals den Bundestag wählen. Beim letzten Mal machten sich nur etwa 60 Prozent die Mühe. Den größten Rückhalt bei den Jungwählern fand die Union, gefolgt von der SPD. Auch die Grünen wurden zweistellig.

K wie Kanzlerwahl

K wie Kanzlerwahl: Nach jeder Bundestagswahl gehört die Kanzlerwahl zu einer der ersten wichtigen Aufgaben der neu gewählten Abgeordneten. Eine verbindliche Frist ist dafür nicht vorgeschrieben. Vielmehr wird die Kanzlerwahl im Bundestag auf die Tagesordnung gesetzt, sobald sich die künftigen Regierungsparteien in den Koalitionsverhandlungen einig geworden sind – auch in der Frage der Besetzung der Kabinettsposten.

Kosten der Wahl: Der Bund erstattet den Ländern für deren Gemeinden Kosten etwa für Porto und „Erfrischungsgeld“ für Hunderttausende Wahlhelfer. In diesem Jahr werden schätzungsweise 92 Millionen Euro fällig.

Koalition: Auf jede Bundestagswahl folgt die Phase der Regierungsbildung. Jede Bundesregierung ist dabei auf eine sie tragende Mehrheit im Parlament angewiesen. Erst einmal, 1957, verfügte mit der CDU/CSU eine Fraktion nach einer Bundestagswahl allein über eine absolute Mehrheit der Sitze. In allen anderen Fällen bildeten zwei oder mehr Parteien eine Koalition, um das Ziel einer stabilen Mehrheit zu erreichen. Nach der Bundestagswahl ringen die beteiligten Parteien daher in Koalitionsverhandlungen um eine gemeinsame Basis für die Regierungsarbeit.

L wie Landesliste

L wie Landesliste: Mit der Erststimme wird bei der Bundestagswahl eine Person gewählt – mit der Zweitstimme die Landesliste eine Partei. Auf dieser Landesliste sind in einer zuvor festgelegten Reihenfolge alle Kandidaten für den Bundestag oder den Landtag aufgelistet. Die Namen der Kandidaten auf den obersten Listenplätzen stehen auf dem Stimmzettel. Die Parteien bestimmen die Aufstellung ihrer Landeslisten auf Wahlparteitagen. Über die Reihenfolge der Kandidaten wird in der Regel in geheimer Wahl entschieden.

Legislaturperiode: Die auch Wahlperiode genannte Amtszeit des Bundestages beginnt mit seiner ersten Zusammenkunft und endet mit der Konstituierung des nachfolgenden Parlaments. Generell dauert sie vier Jahre, es sei denn der Bundestag wird vorzeitig aufgelöst. Seit einigen Tagen gibt es eine neue Debatte über eine Verlängerung der Wahlperiode von vier auf fünf Jahre. Fast alle Bundesländer haben eine fünfjährige Legislaturperiode, auch das Europaparlament.

M wie Mandat

M wie Mandat: Es ist frei, die Abgeordneten sind „Vertreter des ganzen Volkes“ und „an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen“, sagt das Grundgesetz. Gleichwohl gibt es manchmal Druck – besonders die Erwartung der Fraktionsführung, dass sich ihre Abgeordneten an Vorentscheidungen halten.

Mandatsverteilung: Nach der Bundestagswahl wird anhand der Zweistimmenanteile aller Parteien, die die Fünf-Prozent-Hürde übersprungen haben, die Sitzverteilung bzw. Mandatsverteilung berechnet. Seit der Bundestagswahl 2009 kommt das Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers (siehe Berechnungsverfahren) zum Einsatz. Alle 299 direkt gewählten Wahlkreisabgeordneten (siehe Direktmandat) werden bei der Mandatsverteilung einbezogen. Die restlichen Sitze werden dann anhand der Landeslisten der Parteien vergeben.

Meinungsmaschinen: Die sogenannten Social Bots können in den sozialen Netzwerken menschliche Nutzer simulieren, etwa zur politischen Stimmungsmache. Bei den vergangenen Präsidentenwahlen in den USA sorgten die Meinungsroboter für Irritationen.

N wie Nichtwähler

N wie Nichtwähler: Bei der Wahl 2013 blieben 17,6 Millionen Wahlberechtigte zu Hause, zuvor waren es mehr als 18 Millionen.

O wie Online-Wahlkampf

O wie Online-Wahlkampf: Über eigene Webseiten und Angebote in sozialen Medien verbreiten die Parteien ihre Botschaften. Wie herkömmlich auf Plakaten und Veranstaltungen setzen sie auch hier auf ihr Spitzenpersonal.

Opposition: Die nicht an der Regierung beteiligten Parteien bilden das Gegengewicht zur Bundestagsmehrheit. „Opposition ist Mist“, befand der SPD-Politiker Franz Müntefering 2004. Die Minderheit hat jedoch viele Möglichkeiten, der Regierung das Leben schwer zu machen.

P wie Parteiendemokratie

P wie Parteiendemokratie: Die Parteien bestimmen selbst, wer auf ihren Listen kandidiert. Die für vier Jahre gewählten Abgeordneten entscheiden dann stellvertretend für die Bürger über wichtige Angelegenheiten.

Passives Wahlrecht: Wer Deutscher und mindestens 18 Jahre alt ist, darf für den Bundestag kandidieren und sich wählen lassen. Wer aber etwa schwere Straftaten begangen hat, verliert dieses Recht.

Q wie Qualifizierte Mehrheit

Q wie Qualifizierte Mehrheit: Wer Kanzlerin oder Kanzler werden will, braucht zunächst die Unterstützung von 50 Prozent aller gewählten Abgeordneten plus eine Stimme. Nur mit einer qualifizierten Zweidrittel-Mehrheit kann das Grundgesetz geändert werden. Für die meisten Beschlüsse des Bundestages genügt die einfache Mehrheit der anwesenden Abgeordneten.

R wie Rechte von Behinderten

R wie Rechte von Behinderten: Wer nur in einigen Dingen einen Betreuer braucht, darf wählen. Wer aber „in allen Angelegenheiten“ betreut werden muss, darf das nicht. Das gilt auch für psychisch kranke Straftäter.

Reichstag: Oft verkürzte Bezeichnung für das Gebäude am Platz der Republik in Berlin, in dem der Deutsche Bundestag seit 1999 tagt. Wahrzeichen des Reichstags ist die verglaste begehbare Kuppel über dem Plenarsaal. Im Jahr nach der Wiedervereinigung hatte das Parlament beschlossen, von Bonn nach Berlin umzuziehen.

S wie Sitzverteilung

S wie Sitzverteilung: Seit 2013 werden die Sitze auf neuer gesetzlicher Grundlage verteilt, die den Wählerwillen besser abbilden soll. Die Direktmandate mit Erststimmen gehen weiterhin an den siegreichen Kandidaten, die Zweitstimmen werden proportional auf die Länder und Parteien verteilt. Durch ein gutes Erststimmenergebnis entstandene Überhangmandate einer Partei werden durch Ausgleichsmandate für andere kompensiert. So könnte das Parlament deutlich größer werden.

Spitzenkandidaten: Nach dem Grundgesetz werden bei der Bundestagswahl keine Spitzenkandidaten gewählt, sondern die Abgeordneten des Deutschen Bundestags (Art. 38 Abs. 1 GG). Doch ziehen die meisten Parteien mit Spitzenkandidaten in den Wahlkampf, um ein persönliches Gesicht zu präsentierten. Darin spiegelt sich die zunehmende Personalisierung von Politik wider, die seit den 1970er Jahren mit dem Aufkommen des Fernsehens zugenommen hat. Beide Unionsparteien treten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Kanzlerkandidatin an, bei der SPD ist Parteichef Martin Schulz der Frontmann. Linke und Grüne haben jeweils eine Doppelspitze.

Stimmenkombination und Stimmensplitting: Jeder Wähler kann die beiden Stimmen völlig unabhängig voneinander vergeben. Der Wähler kann Erst- und Zweitstimme völlig unabhängig voneinander abgegeben. Es ist nicht nur zulässig, sondern seit den 1980er-Jahren auch verbreitet, die Erststimme dem Bewerber einer Partei und die Zweitstimme der Landesliste einer anderen Partei zu geben. Von dieser Möglichkeit der Stimmenkombination bzw. des Stimmensplittings machte bei der Bundestagswahl 2013 fast jeder vierte Wähler Gebrauch.

Stimmzettel: In jedem der 299 Wahlkreise (siehe Wahlkreis) sieht der Stimmzettel anders aus. Er enthält aber überall eine Spalte für die Erststimme (siehe Erststimme) und eine weitere Spalte für die Zweitstimme (siehe Zweitstimme). In der Spalte für die Erststimme sind die Namen der Bewerber für das Direktmandat aufgelistet (einschließlich ihrer Parteizugehörigkeit). Bei der Zweitstimme sind die Bezeichnungen der Parteien und die Namen der ersten fünf Kandidaten auf deren Landeslisten aufgeführt.

T wie Termin

T wie Termin: Nach Artikel 39 des Grundgesetzes findet die Neuwahl des Deutschen Bundestages frühestens 46, spätestens 48 Monate nach Beginn der Legislaturperiode (siehe Legislaturperiode) statt. Die Regierung schlägt in Abstimmung mit Bundesländern, Bundestag und einzelnen Fraktionen eine Empfehlung für das Wahldatum vor. Danach wird dieser Wahltag vom Bundespräsidenten festgelegt. Es muss sich um einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag handeln. In der Regel wird ein Termin außerhalb der Schulferien der 16 Bundesländer gesucht

TV-Duell: Hier erleben die Zuschauer der vier großen Fernsehsender ARD, ZDF, RTL und Sat.1 die Kanzlerin und ihren Herausforderer live im direkten Vergleich. Trotz schwacher Umfragen hofft SPD-Kandidat Schulz auf eine Wende. Seit 2002 zählen die Fernsehduelle zu den Höhepunkten des Wahlkampfs.

U wie ungültige Stimmen

U wie ungültige Stimmen: Wer etwa mehrere Parteien ankreuzt oder Bemerkungen auf dem Stimmzettel macht, wählt ungültig. Das gilt auch für Menschen, die gar nichts ankreuzen. Einfluss auf das Wahlergebnis hat das alles keinen. Allerdings werden ungültige Stimmen bei der Wahlbeteiligung mitgezählt.

Ü wie Überhang- und Ausgleichsmandate: Zu den 598 Sitzen im Bundestag, die über das Verhältnis der Zweitstimmen (siehe Zweitstimme) verteilt werden, können sogenannte Überhangmandate hinzukommen. Das passiert dann, wenn eine Partei in einem Bundesland durch Direktmandate (siehe Direktmandate) mehr Sitze erringt, als ihr auf Basis des Zweitstimmenergebnisses zustehen würden. Die gewonnenen Direktmandate darf eine Partei auf jeden Fall behalten, auch wenn dadurch das Grundprinzip der proportionalen Sitzverteilung gemäß Zweitstimmenergebnis teilweise unterlaufen wird.

V wie Verhältniswahl

V wie Verhältniswahl: Die Bundestagswahl ist grundsätzlich eine sogenannte Verhältniswahl. Die Sitzverteilung richtet sich nach den Stimmanteilen der Parteien und damit nach dem Ergebnis bei den Zweitstimmen (siehe Zweitstimmen). Bei der Bundestagswahl werden jedoch auch Elemente der Mehrheitswahl angewendet, die sich in der Vergabe von 299 Direktmandaten (siehe Direktmandat) über die Erststimme (siehe Erststimme) niederschlagen. Diese Kombination aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht wird auch als personalisierte Verhältniswahl bezeichnet.

W wie Wahlbeteiligung

W wie Wahlbeteiligung: Sie zeigt, wie viele an die Urnen gegangen sind oder per Brief abgestimmt haben. Zuletzt waren es nur gut 71 Prozent. Weil keine Mindestzahl vorgeschrieben ist, wäre eine Wahl auch gültig, wenn 99 Prozent der Wahlberechtigten zu Hause blieben.

Wahlkreis: Das Bundesgebiet ist in 299 Wahlkreise eingeteilt. Wie viele davon auf die einzelnen Bundesländer entfallen, richtet sich nach deren Bevölkerungsanteilen und wird vor jeder Wahl überprüft. Das führte dazu, dass Bayern diesmal einen Wahlkreis mehr hat als bei der Bundestagswahl 2013 und Thüringen dafür im Gegenzug einen Wahlkreis abgeben musste. Die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises darf zudem die durchschnittliche Bevölkerungszahl der Wahlkreise (liegt derzeit bei etwa 246 000) um nicht mehr als 25 Prozent über- oder unterschreiten. Diese Vorgabe macht es nötig, regelmäßig einzelne Wahlkreise neu zuzuschneiden: Vor der Bundestagswahl 2017 war das bei elf Wahlkreisen notwendig.

Wahlrecht: Im Grundgesetz ist zu lesen: „Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt“. Konkret bedeutet das: Jeder deutsche Staatsangehörige darf wählen, unabhängig von Bildung, Konfession oder Geschlecht zum Beispiel. Anders als in den USA, wo es Wahlfrauen und -männer gibt, werden die Abgeordneten direkt gewählt. Niemand darf zum Wählen an sich oder zur Wahl einer bestimmten Partei gezwungen werden. Jede abgegebene Stimme zählt gleich viel. Und: Es darf nicht kontrolliert werden, wie jemand abgestimmt hat.

X wie „X“ auf dem Stimmzettel

X wie „X“ auf dem Stimmzettel: Die Wähler sollen den Kandidaten und die Partei ihrer Wahl ankreuzen, damit ihr Wille klar erkennbar ist. Kritzeleien, Sprüche oder Streichungen machen den Stimmzettel ungültig.

Y wie das Bundeswehr-Auto-Kennzeichen

Y wie das Bundeswehr-Auto-Kennzeichen: Soldaten im Auslandseinsatz geben ihre Stimme per Briefwahl ab: mit Feldpost hin, mit Feldpost zurück.

Z wie Zweitstimme

Z wie Zweitstimme: Sie wird auf der rechten Hälfte des Stimmzettels für die sogenannte Landesliste einer Partei angekreuzt. Nur die Zahl dieser Stimmen ist für die Sitzverteilung im Bundestag ausschlaggebend. Die Erststimme entscheidet über die Direktkandidaten in den 299 Wahlkreisen.