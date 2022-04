Da lachen ja die Hühner

Selbst Menschen, die den Grünen nicht nahestehen, schätzen sie für ihren wenn auch manchmal weltfremd anmutenden Hang, alles zu retten, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Nun hat es die Schöpfung in ihrem verschwenderischen Großmut zwar so eingerichtet, dass Hühner üppig befiedert sind, dennoch wirklich erstaunlich schlecht bis gar nicht fliegen können. Flattern ja, das können sie ganz prima, fliegen indes nicht mal so lala. Ihr Pech, dass sie auch nicht gut klettern können, denn so landen sie in der Kategorie der Dinge, die nicht bei drei auf dem Baum sind und werden so zum grünen Rettungsprojekt.

Konkret richtete dieser Tage Landwirtschaftsminister Cem Özdemir sein begehrliches Auge auf das Federvieh und sorgte sich – was Wunder in diesen militarisierten Zeiten – um dessen Sicherheit im Fall von Luftangriffen. Und da es an dieser Stelle für gewöhnlich ja nicht zum Äußersten kommt, hier gleich die Auflösung: Er meinte mögliche Angriffe von Habichten aufs öko-freiländische Federvieh und präsentierte mit allerschwäbischstem Cleverle-Augenaufschlag auch sofort eine Lösung: Warnwesten für Hühner, die würden den Habicht abschrecken. Sprach’s und feudelte mit so einer Weste in die Kamera. In dem sehr kurzen Video, das Özdemir auf seinen Internet-Kanälen verbreitete (einfach nach Özdemir und Warnweste suchen), kommt es dann zur schnellsten bisher beobachteten Konfrontation von grünen Visionen mit der Realität. Der Habicht, so Özdemir bedauernd, lasse sich nicht lange abschrecken, denn der sei leider schlau. Sonst noch wer? (mla)