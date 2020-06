CSU mit neuem Kompromissvorschlag für Wahlrechtsreform

Für sechs Stunden wurde Steinach am Samstag zum angesagten Einkaufscenter schlechthin. Ab zehn Uhr in der Früh bummelten die Menschen durch die Gassen, freuten sich am guten Wetter, handelten und kauften schließlich Dinge, die sie brauchten oder eben auch nicht. Alle waren sie zufrieden, die über 70 Händler, die aus dem Wohnviertel Steinach eine Shopping-Mall machten, und die Kunden, die es genossen, in entspannter Atmosphäre zwischen Warenvielfalt und gemütlichen Schwätzchen die Zeit zu verbringen.