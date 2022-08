Corona-Medikament Paxlovid wird zum Ladenhüter

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat seine Corona-Infektion mit Paxlovid bekämpft. Doch damit ist er eine Ausnahme. Denn in Deutschland wird das antivirale Medikament, das schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung verhindern soll, nur wenig verordnet. So wenig, dass im Februar kommenden Jahres womöglich 280 000 Packungen des Medikaments vernichtet werden müssen. Dann läuft ihr Haltbarkeitsdatum ab, heißt es in einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an den CSU-Abgeordneten Stephan Pilsinger.

Im Frühjahr hatte Lauterbach eine Million Dosen Paxlovid bestellt. Damit es optimal wirkt, muss es spätestens fünf Tage nach Beginn einer Infektion eingenommen werden. Es gibt keine verlässliche Angabe darüber, wie oft das Mittel verordnet worden ist. Schätzungen pendeln zwischen 10 000 und 30 000 Patienten, die in Deutschland Paxlovid bekamen. Der Minister drängt schon seit Längerem darauf, dass es mehr werden. Für Ältere, sagt er, sei das Mittel lebensrettend, wenn es schnell eingesetzt werde. Der Minister schlägt deshalb vor, dass Ärzte das Medikament künftig selbst an ihre Patienten abgeben. Das findet die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) gut, während die Apothekerverbände den Vorstoß strikt ablehnen.

Ungünstige Wechselwirkungen

Der Grund: Mediziner sollten genau prüfen, ob es sinnvoll sei, einem Infizierten Paxlovid zu geben. Die KBV nennt als mögliche Empfänger Menschen mit Immunschwäche, chronischer Niereninsuffizienz, Krebserkrankungen, schweren Herzleiden oder chronischen Lungenerkrankungen. Indes steht auch fest, dass das Präparat ungünstige Wechselwirkungen mit anderen Arzneien auslösen kann – und zwar mit Medikamenten, die viele ältere Menschen regelmäßig einnehmen. Darunter sind Cholesterinsenker, Schmerz- sowie Schlafmittel. Die Firma Pfizer, die Paxlovid herstellt, informiert auf einer Internetseite ausführlich, bei welchen Medikamenten es zu „schweren oder lebensbedrohlichen Nebenwirkungen“ kommen kann.

Auf die Crux mit den möglichen Wechselwirkungen weist auch Ulrich Weigeldt, der Chef des Hausärzteverbands, hin. Er mahnt deshalb die Politik, keine falschen Erwartungen zu wecken. Paxlovid sei kein Allheilmittel gegen die Pandemie: „Paxlovid kann für eine kleine Gruppe an Hochrisikopatientinnen und Patienten sehr hilfreich sein. Es ist jedoch kein ‚Gamechanger‘ für die breite Bevölkerung.“ Der Bremer Pharmakologe Bernd Mühlbauer rechnet nicht damit, dass die Ärzte mehr Paxlovid verordnen, wenn sie das Medikament selbst abgeben dürfen. Dafür sei die Frage der Wechselwirkungen zu komplex: „Die Ärzte haben einen Heidenrespekt davor – zu Recht“, so Mühlbauer in der „Pharmazeutischen Zeitung.“