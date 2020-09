Corona-Krise: Tschechischer Gesundheitsminister tritt zurück

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen hat der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtech seinen Rücktritt erklärt.

Er wolle neuen Raum für die Lösung der Krise eröffnen, sagte der 33-Jährige am Montag. Zuvor hatte die Kritik am Krisenmanagent der Regierung aus Populisten und Sozialdemokraten an Schärfe zugenommen. Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen war am vorigen Donnerstag auf den bisherigen Rekordwert von knapp 3130 gestiegen.

Die Opposition sprach von einem Bauernopfer vor den anstehenden Regional- und Senatswahlen in weniger als zwei Wochen. Zugleich forderte sie schnellen Ersatz, „um ein Chaos zu verhindern“. Ministerpräsident Andrej Babis gab bekannt, der Epidemiologe und Regierungsberater Roman Prymula werde im Laufe des Tages als Nachfolger ernannt. Der 56-jährige Prymula hatte sich zuletzt für die Ausrufung des Notstands ausgesprochen.

Experten sehen eine „zweite Welle“ des Infektionsgeschehens in Tschechien. Die Zahl der neuen Fälle pro 100 000 Einwohner war in den vergangenen zwei Wochen innerhalb der EU nur in Spanien und Frankreich ähnlich hoch, wie aus Daten der EU-Behörde ECDC hervorgeht. Seit dem 10. September gilt in Tschechien wieder landesweit eine Maskenpflicht in Innenräumen. Vojtech hatte die Regeln schon früher verschärfen wollen, wurde aber von Regierungschef Babis öffentlich wieder zurückgepfiffen.

Inzwischen steht die Wiedereinführung des nationalen Ausnahmezustands im Raum. Innenminister Jan Hamacek sagte nur, dass dies „in den nächsten Tagen“ nicht auf dem Tisch liege. Vojtech erläuterte am Wochenende, dieser Schritt sei denkbar, wenn die Reproduktionszahl über den Wert von 2,0 steigt. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Sie lag vorige Woche bei 1,59.

Bis Montag stieg die Gesamtzahl der jemals Infizierten in Tschechien um 985 auf knapp 49 300. In Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung starben 503 Menschen. Etwa die gleiche Zahl befand sich aktuell im Krankenhaus in Behandlung, darunter knapp 90 Patienten in einem ernsten Zustand. Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner. Die deutsche Bundesregierung hat für Prag und die angrenzende Mittelböhmische Region eine Reisewarnung ausgesprochen.

