Verschärfung für Gastronomie, Entschärfung bei Quarantäne

Bund und Länder haben sich auf eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen geeinigt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die 2G plus-Regel in Bars und Restaurants bundesweit und unabhängig von der Inzidenz gelten. Die Quarantäne wird hingegen entschärft. Allerdings stehen die neuen Quarantäne-Regeln, wie alle Einzelpunkte, unter dem Vorbehalt eines Gesamtbeschlusses über alle Teile der Vereinbarungen.

Im Kampf gegen die anschwellende nächste Corona-Welle kommen einheitliche strengere Auflagen für Besuche von Bars, Restaurants und Cafés. Aller Voraussicht nach könnten die neuen Regeln ab 15. Januar gelten.

Keine Testpflicht für Geboosterte

Demnach müssen bald auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen Test vorzeigen. Von dieser Testpflicht ausgenommen sind alle Personen mit einer Auffrischimpfung. Diese Ausnahme gilt schon ab dem Tag der Booster-Impfung.

Wer keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis erbringen kann, darf gastronomische Einrichtungen gar nicht mehr betreten.

Im Vorfeld der Bund-Länder-Gespräche hatte es vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) bereits scharfe Kritik an der Ausweitung der 2G plus-Regel gegeben. "Flächendeckend 2G plus wäre eine Katastrophe für Kneipen und Restaurants", hatte Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges in der Bild-Zeitung erklärt.

Wenn die Regierung "Anreize für eine dritte Impfung" setzen wolle, dürften Gastronomie-Betreiber nicht die Leidtragenden sein. Hartges forderte stattdessen einen Ausbau der Impf- und Testkapazitäten.

In Deutschland haben inzwischen mindestens 34,6 Millionen Menschen eine Booster-Impfung erhalten, den für 2G nötigen vollen Grundschutz mit zwei Spritzen besitzen nach aktuellen Stand 59,6 Millionen Menschen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verwies bei der an die Bund-Länder-Gespräche anschließenden Pressekonferenz auf die Notwendigkeit von Kontaktbeschränkung im Kampf gegen die Infektionsausbreitung durch die Omikron-Variante. Neue Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen wurden in diesem Zusammenhang allerdings nicht beschlossen.

Keine Quarantäne für Geboosterte

Bei den Corona-Quarantäne-Regeln wird es nach den Beschlüssen von Bund und Ländern eine Entschärfung geben. Auch darauf haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten darauf geeinigt.

Demnach wird die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter verkürzt und vereinfacht werden. Bisher kann Quarantäne und Isolierung je nach Virusvariante, Impf- und Genesenenstatus für bis zu 14 Tage gelten. Wenn es sich etwa um Omikron handelt, gibt es auch für Geimpfte keine Ausnahmen.

Künftig sollen Kontaktpersonen, die bereits eine Auffrischungsimpfung haben (Booster), von der Quarantäne ausgenommen sein. Für alle Übrigen wird die Isolation beziehungsweise Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden.

Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich aber nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigen-Schnelltest mit Nachweis "freitesten" können. Damit soll auch die Arbeitsfähigkeit in der kritischen Infrastruktur gesichert werden, also etwa im Gesundheitswesen, bei Polizei oder Feuerwehr.