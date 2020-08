„Containern“ ist Diebstahl - und daran ist wenig auszusetzen

Von Schwäbische Zeitung

Wegen eines medizinischen Notfalls war am Dienstag ein Rettungshubschrauber in Spaichingen im Einsatz. Wegen des Wochenmarktes konnte die Maschine nicht auf dem Marktplatz landen. stattdessen sperrte die Polizei die Einmündung der Hindenburgstraße in die Hauptstraße.

Der Hubschrauber landete auf diesem schmalen Straßenstück. Die Sanitäter verschwanden in einem Haus an der Hauptstraße. Wegen des Einsatzes war die Hauptstraße von der Stadtkirche bis zur Sallancher Straße zwischen 12.