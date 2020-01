Von Deutsche Presse-Agentur

Wegen einer Feuerwarnung an Bord eines Lufthansa-Flugzeuges ist ein Airbus A 380 mit 266 Passagieren an Bord am Donnerstag über den Atlantik umgekehrt. Die Maschine landete später sicher in München. Rauch eines defekten Heizlüfters im Frachtraum des Flugzeugs habe den Feueralarm ausgelöst, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Das zeigen auch die Flugdaten der Internetseite www.flightradar24.com.

Der Airbus war am Donnerstagvormittag in München gestartet und sollte nach Miami in Florida fliegen.