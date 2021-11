Ciao, bella Italia!

Heute richtet sich der Blick an dieser Stelle leicht verklärt in die Vergangenheit. In eine Zeit, als der in Österreich mit Schilling bezahlte Almdudler noch etwas Besonderes war. Als der Autofahrer aus Frankreich auf hiesigen Straßen noch an seinen gelben Lichtern blitzschnell erkannt werden konnte. Und als im schönen Italien noch mit Spielgeld bezahlt wurde: Lira hieß die sympathische Währung mit der eingebauten Inflation.

Wer erinnert sich nicht an die wunderbaren Scheine, für die im Urlaub ein Portemonnaie in Größe eines Schulranzens nötig war? An Scheine, aus denen Kinder auch Papierflieger hätten falten können? An Bargeld, das so groß und so wertlos war, dass zur Not auch ein Salatkopf darin hätte eingewickelt werden können? Toll war das.

Doch Italien hat sich verändert. In Rom ist mittlerweile ein Mann am Ruder, der zuvor Präsident der Europäischen Zentralbank war: Mario Draghi. Dessen Regierung hat nun entschieden, dass ab 1. Januar 2022 Bargeldzahlungen nur noch bis 1000 Euro möglich sind. Schleierhaft bleibt, warum die Entscheidung erst jetzt kommt. Vor ein paar Jahrzehnten wäre das viel sinnvoller gewesen. Damals hätte der Gegenwert dieses Betrages in Lire-Scheinen wahrscheinlich eine Garage gefüllt.

Tatsächlich möchte die Regierung in Rom mit dieser Maßnahme dem organisierten Verbrechen den Kampf ansagen. Steuerhinterziehung und Geldwäsche sollen erschwert werden. Nicht zu fassen: Früher hatte die Mafia in Italien einen Persilschein! Es ist wirklich nichts mehr, wie es einmal war. (jos)