Corona und das Chronische Fatique-Syndrom: „Ich habe mein altes Leben verloren“

Sonja Kohls Tage sind dunkel. Die Jalousien in ihrem Schlafzimmer bleiben morgens geschlossen, ihre Augen von einer großen, schwarzen Sonnenbrille bedeckt. Ein aufgespannter Regenschirm verbannt den letzten Rest Tageslicht aus dem Raum. Der Blick ins Helle tut der 40-Jährigen weh, lässt ihre Augen brennen, Gesicht und Kiefer schmerzen. Sonja Kohl hat ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom). Seit 2012 ist sie krank, die letzten vier Jahre war sie ans Bett gefesselt. Ihr dunkles Zimmer, Tag ein, Tag aus. Besserung ist nicht in Sicht.

Rund 250 000 Menschen in Deutschland leiden an der neuroimmunologischen Krankheit. Jeder Vierte von ihnen kann das Haus nicht mehr verlassen, schreibt die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS. Sie schätzt, dass in Folge der Corona-Pandemie weitere 100 000 Patienten hinzukommen könnten.

Am Anfang steht eine Infektion

Meist steht am Anfang der Beschwerden eine Virusinfektion, etwa mit dem Epstein-Barr-Virus, das sich als Pfeiffersches Drüsenfieber äußert. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass auch das SARS-CoV-2-Virus zu ME/CFS führen kann. Eine Studie ergab, dass bis zu 70 Prozent der Long-Covid-Patienten ME/CFS-Kriterien erfüllen. Betroffen sind laut der Immunologin Carmen Scheibenbogen vor allem Menschen zwischen 30 und 50 Jahren.

Im April haben vier Betroffene eine Petition beim Deutschen Bundestag eingereicht. „Sign for ME/CFS“ („Unterschreibe für ME/CFS“ und zugleich: ein „Zeichen für ME/CFS“) heißt die Kampagne. Sie fordern unter anderem einen Beauftragten oder eine Arbeitsgruppe als Ansprechpartner für Betroffene sowie Investitionen in die Erforschung von ME/CFS.

Es gebe aktuell nur wenige Wissenschaftler, die sich mit der Erkrankung beschäftigten, erklärt Daniel Loy. Er gehört, genau wie Sonja Kohl, zu den Initiatoren der Petition und sagt: „In der Medizin kann fast niemand die Einschränkungen durch die Erkrankung richtig einschätzen.“

Reihe von schweren Symptomen

Tatsächlich sind diese schwerwiegend. ME/CFS-Patienten haben mit einer ganzen Reihe an Symptomen zu kämpfen: Muskel-, Gelenk- und Kopfschmerzen, Konzentrations- und Wortfindungsstörungen, Schlafstörungen, ein starkes Grippegefühl, Halsschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Das Kernmerkmal der Krankheit ist aber die „Post-Exertional Malaise“.

Nach bestimmten körperlichen oder kognitiven Tätigkeiten verschlechtern sich die Symptome rasant, es kommt zu einem sogenannten „Crash“. Dieser kann Tage, Wochen, Monate anhalten, „oder sogar für immer“, sagt Loy.

Auslöser könne fast alles sein: Ein Spaziergang oder ein Einkauf, aber auch aufrechtes Sitzen oder positive Emotionen. „Man freut sich einfach über etwas und hinterher geht es einem wahnsinnig schlecht“, erzählt der 40-Jährige. Er betont, dass der Name „Chronisches Fatigue- oder Erschöpfungssyndrom“ die Komplexität und Schwere der Krankheit nicht widerspiegelt.

Müdigkeit und Erschöpfung kenne er „von früher“, von langen Arbeitstagen. „Das ist eigentlich schön, weil man danach gut schläft und am nächsten Morgen frisch erholt ist.“

Kein Alltag ohne Hilfe möglich

Erholt, so fühlen sich die beiden Betroffenen aber schon lange nicht mehr. Loy entwickelte die ersten ME/CFS-Symptome bereits vor 15 Jahren nach einer Erkrankung mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber. Durch eine erneute Infektion 2018 verschlechterte sich sein Zustand erheblich.

Selbst kurze Spaziergänge sind für ihn inzwischen unmöglich, er ist stark auf die Unterstützung seiner Frau angewiesen. Seine Arbeit als Jurist beschränkt sich auf wenige Stunden pro Woche. „Ich musste meine Karriere aufgeben, meine Hobbys, die Familienplanung. Wer an ME/CFS erkrankt, verliert sein früheres Leben“, sagt er.

Das ist auch bei Sonja Kohl der Fall. Ohne Hilfe kann sie ihren Alltag nicht mehr bewältigen. „Ich bin darauf angewiesen, dass mir Essen gebracht wird, dass ich gewaschen werde. Alles passiert im Bett“, erzählt die 40-Jährige. Früher ging sie gerne auf Konzerte, machte Kickboxen, fotografierte. All das ist nicht mehr möglich. Auch ihre Arbeit als Kommunikationsdesignerin musste sie aufgeben. Die letzten Jahre im Beruf waren eine Qual. Sie schleppte sich jeden Tag zur Arbeit. „Ich bin auf dem Zahnfleisch gegangen, aber man hat mir gesagt: Sie sehen doch ganz gut aus.“

Petition für mehr Aufmerksamkeit

Erst 2017, fünf Jahre nach dem Ausbruch der Krankheit, wird sie krankgeschrieben, ein Jahr später folgt die Diagnose. Ein langer Weg. Auch, weil viele Ärzte sie nicht ernst genommen haben. Ein Neurologe sagte mit Blick auf ihre dicke Krankenakte: „Da muss ich gar nicht reingucken, da kann ich schon sehen, dass das psychisch ist.“ Ähnlich erging es Loy. Während seines Studiums musste er sich beurlauben lassen, weil er zu krank war, um das Studienpensum zu bewältigen. Eine Amtsärztin attestierte ihm daraufhin, er sei wohl „einfach zu faul“.

Das war niederschmetternd, erinnert er sich. Als Betroffener habe man das Gefühl, alleine gelassen zu werden. „Aus dieser Hilflosigkeit, aus dieser Wut und Frustration heraus, haben wir die Petition gestartet“, sagt Kohl. Sie wollen etwas ändern, endlich. Und der erste Schritt ist getan: Mehr als 93 000 Menschen haben das Dokument unterzeichnet. Damit ist die Grenze von 50 000 Unterschriften weit überschritten und das Team von „Sign für ME/CFS“ bekommt eine öffentliche Anhörung durch den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. „Wir können das Ruder nicht an einem Tag rumreißen“, sagt Loy. „Das wird längerfristiges Engagement brauchen. Und das erhoffen wir uns.“