Christian Lindners liberaler Plan zur Weltrettung

Wo der wichtigste Gegner steht, das macht Wolfgang Kubicki am Nachmittag noch einmal so deutlich, dass es jeder verstehen muss. Gut sieben Minuten lang spricht Kubicki, sieben Minuten lang attackiert der Vizechef der FDP die Grünen. Kubicki wettert gegen die Rassismus-Vorwürfe von Grünen-Chef Robert Habeck, gegen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer wegen dessen Kritik an einer Werbekampagne der Bahn. Kubicki beklagt sogar, die Grünen bedrohten so die Meinungsfreiheit „auf eine sehr merkwürdige Art“. Als er fertig ist, brandet lauter Applaus auf

Mehrere Anträge zur Klimapolitik

Bei diesem Parteitag der FDP geht es um die Wiederwahl von Parteichef Christian Lindner und dessen Stellvertreter, um die Neuwahl von Generalsekretärin Linda Teuteberg, um Anträge zur Wirtschaftspolitik, zur Stellung des Handwerks. Es geht aber auch um den Klimawandel. Mehrere Anträge dazu liegen vor, noch nie haben die Freien Demokraten so ausführlich und intensiv über dieses Thema gesprochen. Und es ist wohl etwas mehr als ein Zufall, dass das ausgerechnet jetzt passiert, da Freitag für Freitag Zehntausende Schüler für strengeren Klimaschutz auf die Straße gehen und die Grünen in Umfragen seit Monaten an der 20-Prozent-Grenze kratzen.

FDP will ohne Verbote und Verzicht auskommen

Das Ziel der FDP: die bessere Klimaschutzpartei sein, vernünftiger als die Grünen. Das Klima retten ohne Verbote und Verzicht, so lässt sich das liberale Konzept zusammenfassen. Wie das passieren soll, da sind sich die Liberalen weitgehend einig. Der Handel für CO2-Zertifikate soll es richten. Wer Treibhausgase ausstößt, muss ein solches Zertifikat kaufen. Die Gesamtmenge der Zertifikate soll immer weiter herabgesetzt werden – um die Treibhausemissionen insgesamt zu senken. Die Liberalen wollen so erreichen, dass die Wirtschaft wächst, ohne dass Treibhausgase ausgestoßen werden. Worüber sich die Liberalen zuletzt gestritten haben, ist vor allem der Ton.

Klimaaktion im Eisbärenkostüm

Die JuLis, die Jungen Liberalen, zeigen am Freitagvormittag, welchen Ton sie sich wünschen. Sie haben ein Banner ausgerollt, auf dem steht: „Europa rettet die Eisbären. Wie geil wäre das denn?“ Davor eine Junge Liberale im Eisbärenkostüm, auf allen Vieren auf einer Scholle aus zerstoßenen Eiswürfeln, die in der für Ende April ungewöhnlich warmen Berliner Luft schmelzen. JuLi-Vorsitzende Ria Schröder steht daneben und ruft: „Wir können uns keine Verzögerung mehr leisten!“ Schröder hatte im Vorfeld des Parteitags Christian Lindner kritisiert, weil der in ihren Augen die demonstrierenden Schüler der „Fridays for Future“-Bewegung abgekanzelt hatte mit seiner Empfehlung, um Klimaschutz möchten sich doch bitte die „Profis“ kümmern. Einen „sehr produktiven Dissens“ gebe es da mit dem Parteivorstand, sagt Schröder später der „Schwäbischen Zeitung“.

Es fehlt die Leidenschaft, die Überzeugung

Was von diesem Dissens bleibt, ist später in Lindners Rede zu hören. Anderthalb Stunden lang spricht der Parteichef. Erst geht es um den wirtschaftlichen Wettbewerb mit China. Der Parteichef bemüht sogar Chinesisch. Etwas angestrengt presst er einen Satz heraus, der bedeuten soll: „Die Gesellschaft und die Wirtschaft ändern sich beständig, wir müssen mit den Dingen Schritt halten.“ Dann redet Lindner über Wirtschaftspolitik, Bildung, Digitalisierung und Rentenpolitik. Und dann, fast zwanzig Minuten lang, über die Rettung der Welt vor dem menschengemachten Klimawandel. Erst sagt Lindner, was die FDP nicht will: die individuelle Freiheit beschränken, den Fleischkonsum verbieten, Kerosin kontingentieren. Dann spricht er über die liberalen Alternativen, über Wasserstoff-Flugzeuge, mit denen Menschen künftig in den Urlaub fliegen könnten, über alternative Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, dank derer sich der Verbrennungsmotor retten ließe. Aber ihm fehlt an vielen Stellen die Leidenschaft, die Überzeugung, die er etwa in der Wirtschaftspolitik und Digitalisierung zeigt. „Wir haben etwas anzubieten“, ruft Lindner einmal ins Publikum. Das ist schon einer der emotionalen Höhepunkte.

Am Ende seiner Rede gerät er ins Mäandern. Erst dankt den anderen Mitgliedern im Präsidium, besonders emotional wird es bei Agnes Strack-Zimmermann, die sich als Parteivize zurückzieht – und von der Basis mit minutenlangen Standing Ovations gefeiert wird. Dann, zum Ende, spricht er über das Thema Wohnraum, redet gegen Enteignungen an. Schließlich bekommt er zweieinhalb Minuten Applaus.

„Es war eine solide Rede“

Was die Delegierten von ihrem Chef gehalten haben? JuLi-Chefin Schröder sagt der „Schwäbischen Zeitung“: „Es waren viele Punkte dabei, die ich mir schon früher erhofft hätte.“ „Es war eine solide Rede“, sagt der Ravensburger Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser. Solide ist dann auch Lindners Ergebnis bei der Wiederwahl: 86,64 Prozent, das sind weniger als die 91 Prozent bei seiner Wiederwahl 2017. Aber immerhin mehr als bei Grünen-Chef Habeck: Der bekam 2018 nur 83,3 Prozent.