Chaos und Gewalt in den USA: Vier Tote nach Sturm auf Kapitol

Proteste wütender Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington sind am Mittwoch eskaliert und haben das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt. Vier Menschen kamen ums Leben.

Nach einer aufstachelnden Rede des Republikaners marschierten Trump-Unterstützer vor dem Kapitol auf, dem Sitz des US-Parlaments, um gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse zu protestieren. Dann stürmten Randalierer das Gebäude.

Eine Person angeschossen, drei medizinische Notfälle: Insgesamt vier Menschen sterben

Kommentar unseres Korrespondenten: Trump hat die Rebellen auf einen Putsch eingestimmt

Zahlreiche US-​Politiker schockiert: Chaos im Kapitol sei "eine Schande für die Nation"

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Was ist genau passiert?

Am Mittwoch waren Tausende aufgebrachte Anhänger von Donald Trump zum Kapitol in Washington gezogen. Laut Medienberichten könnten es bis zu 20.000 Demonstranten gewesen sein. Sie lieferten sich zunächst Gerangel mit den Sicherheitsleuten vor dem Gebäude, bevor zahlreiche der Protestler die Absperrungen durchbrachen und in das Gebäude eindrangen.

Laut Roland Nelles, USA-Korrespondent des "Spiegel", seien viel zu wenige Polizisten vor Ort gewesen, "die Einsatzkräfte waren überhaupt nicht vorbereitet". Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen abrupt unterbrechen, die Parlamentssäle wurden geräumt. Die Lage war zunächst unübersichtlich.

Bilder zeigen einen der Trump-Anhänger triumphierend im Sessel von Nancy Pelosi, der Präsidentin des Repräsentantenhauses. Ein anderer hatte ein Rednerpult samt Amtswappen erbeutet und zog damit in Siegerpose davon. Wieder andere rissen gerahmte Dokumente von den Wänden.

Laut Chef der Washingtoner Polizei, Robert Contee, sind außerdem zwei Rohrbomben gefunden worden. In einem Fahrzeug seien außerdem Molotow-Cocktails entdeckt worden. Bis zum Abend habe die Polizei 52 Personen festgenommen. Erst nach Stunden beruhigte sich die Lage.

Wie kam es zu der Gewalt und dem Chaos?

Donald Trump hatte seine Anhänger zuvor mit einer Rede angeheizt. Kurz vor dem Start der Kongresssitzung war er in der Nähe des Kapitols vor seinen Unterstützern aufgetreten. Trump wiederholte seine haltlosen Wahlbetrugsbehauptungen. Er rief seine Anhänger in der Rede dazu auf, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt.

Er forderte Zehntausende anwesende Unterstützer dazu auf, sich den "Diebstahl" der Wahl nicht gefallen zu lassen. Dem Aufruf folgten Hunderte. Der "Washington Post" zufolge waren Angehörige von rechten Gruppen unter den Demonstranten, die die Menge weiter aufstachelten.

Gab es Tote und Verletzte?

Bei den Ausschreitungen sind nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau sei am Mittwoch im Kongressgebäude von einem Polizisten angeschossen worden und später im Krankenhaus gestorben, sagte der Chef der Polizei in der US-Hauptstadt, Robert Contee.

"Darüber hinaus wurden heute drei weitere Todesfälle aus der Umgebung des Kapitols gemeldet. Eine erwachsene Frau und zwei erwachsene Männer scheinen an unterschiedlichen medizinischen Notfällen gelitten zu haben, die zu ihrem Tod führten." Nähere Angaben machte er nicht.

Contee sagte weiter, bei den Zusammenstößen seien mindestens 14 Polizisten verletzt worden, zwei davon schwer. Einer der Schwerverletzten sei von Demonstranten in die Menge gezogen und dort angegriffen worden. Der zweite habe erhebliche Gesichtsverletzungen erlitten, als er von einem Projektil getroffen worden sei.

Wie wirkt sich der Vorfall auf die Machtübergabe aus?

Der Kongress hat am frühen Donnerstagmorgen Ortszeit den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl endgültig bestätigt. Auch der zweite Versuch mehrerer Republikaner ist gescheitert, das Präsidentschaftswahlergebnis in einem der US-Bundesstaaten anzufechten.

Trump ließ kurz darauf mitteilen, er werde sich nicht weiter gegen die Machtübergabe an Biden sperren. Die Amtsgeschäfte würden am 20. Januar geordnet übertragen, betonte Trump nach einer vom stellvertretenden Stabschef per Twitter verbreiteten Mitteilung. Trump bekräftigte zugleich, dass er nicht mit dem Ausgang der Wahl einverstanden sei.

In zwei Wochen, am 20. Januar, soll Biden vereidigt werden. Er kann besonders kraftvoll in seine Amtszeit starten: Mit einer faktischen Mehrheit im Senat kann Biden vor den nächsten Kongresswahlen in zwei Jahren durchregieren — vorausgesetzt, die Demokraten im Kongress ziehen an einem Strang.

Weshalb das Kapitol - und warum an diesem Tag?

Das US-Repräsentantenhaus und der Senat waren dort am Mittwoch zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl offiziell zu bestätigen. Dies ist üblicherweise eine Formalie im Nach-Wahl-Prozedere der Vereinigten Staaten.

Wie reagierte Trump selbst?

In einer ersten Reaktion rief er die Menschen auf, friedlich zu bleiben. Und das, obwohl er mit seiner Rede den Protest erst möglich gemacht hatte.

Zahlreiche Politiker hatten ihn eindringlich aufgefordert, die Ausschreitungen sofort zu stoppen.

Später forderte Trump die Demonstranten vor dem Kapitol dazu auf, abzuziehen. Er verstehe den Ärger über den Ausgang der Wahl, "aber ihr müsst jetzt nach Hause gehen", sagte Trump am Mittwoch in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. "Wir müssen Frieden haben, wir müssen Recht und Ordnung haben." Niemand dürfe verletzt werden, mahnte er.

Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes. US-Präsident Donald Trump

Es sei eine harte Zeit, es habe Betrug bei der Präsidentschaftswahl gegeben. Man habe ihm und seinen Anhängern die Wahl gestohlen, behauptete der abgewählte Präsident - erneut ohne jeden Beleg. "Ich weiß, wie ihr euch fühlt, aber geht nach Hause."

Trump sagte an die Adresse der Protestler: "Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes." Trumps Tochter Ivanka nannte die Teilnehmer der Proteste auf Twitter "Patrioten". Nach kritischen Kommentaren löschte sie den Tweet und konkretisierte: "Friedlicher Protest ist patriotisch. Gewalt ist inakzeptabel und muss aufs Schärfste verurteilt werden."

Nach den Ausschreitungen hat Twitter das wichtigste Konto des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump wegen Verstößen gegen die Richtlinien der Plattform für zwölf Stunden gesperrt.

Reaktionen auf die Ereignisse:

Trumps gewählter Nachfolger Joe Biden

Biden verurteilte die dramatischen Ereignisse rund um das Kapitol in Washington scharf. "Zu dieser Stunde wird unsere Demokratie beispiellos angegriffen", sagte er am Mittwoch in Wilmington (Delaware). Die Gewalt müsse enden. Biden rief Trump dazu auf, sich in einer Fernsehansprache an die Nation zu wenden. Trump müsse eine Ansprache halten, um seinem Eid nachzukommen und die Verfassung zu verteidigen.

Politikerinnen und Politiker aus Baden-Württemberg

Politiker aus dem Südwesten haben sich schockiert gezeigt über die Ausschreitungen am Kongress in den USA.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) schrieb beim Kurznachrichtendienst Twitter, die „Bilder am Capitol zeigen uns, wohin Verschwörungsideologien und der Ruf nach autoritärer Herrschaft führen: zu Gewalt, zum Versuch, Wahlen zu annullieren und Volksvertretungen zu sabotieren.“ Daraus müssten Demokratinnen und Demokraten überall ihre Lehren ziehen.

Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU), teilte am Donnerstag in Stuttgart mit, die Bilder aus Washington müssten uns alle bestürzen. „Wenn das Kapitol, in den Vereinigten Staaten das Symbol für die Demokratie, gewaltsam erstürmt wird, um Mehrheitsentscheidungen zu verhindern, ist das die schwärzeste Stunde der modernen amerikanischen Demokratie.“

Die Geschehnisse der vergangenen Nacht seien ein weiterer Beleg dafür, dass aus Worten und verbalem Hass auch Taten und Gewalt folgten. Zudem griff er den scheidenden Präsidenten Donald Trump an: Mit seinen vor allem auch in den sozialen Medien ständig wiederholten Unwahrheiten sei Trump der Auslöser für die Gewalt im und um das Kapitol.

Das Verhalten Trumps in diesen Tagen sei ein historisch schändliches, so Wolf.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Andreas Stoch, zeigte sich auf Twitter verstört von den Bildern aus Washington. Spätestens jetzt müsse jeder erkennen, wie brandgefährlich Populismus und Nationalismus für die Demokratie überall auf der Welt sei, teilte er mit.

Politikerinnen und Politiker aus Deutschland

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dem abgewählten US-Präsidenten Donald Trump eine Mitschuld am Sturm von dessen Anhängern auf das Kapitol in Washington gegeben. Die verstörenden Bilder von der Erstürmung des Kongresses hätten sie „wütend und auch traurig gemacht“, sagte Merkel am Donnerstag bei der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag in Berlin.

„Ich bedauere sehr, dass Präsident Trump seine Niederlage seit November nicht eingestanden hat und auch gestern wieder nicht. Zweifel am Wahlausgang wurden geschürt.“ Das habe die Atmosphäre dafür bereitet, dass die Ereignisse der Nacht möglich geworden seien.

Nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer. Kanzlerin Angela Merkel (CDU)

„Eine Grundregel der Demokratie ist: Nach Wahlen gibt es Gewinner und Verlierer“, sagte Merkel. „Beide haben ihre Rolle mit Anstand und Verantwortungsbewusstsein zu spielen, damit die Demokratie selbst Sieger bleibt.“

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verurteilte das Geschehen und forderte auf Twitter, "Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten." Er warnte: "Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen."

Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bezeichnete die Vorfälle als "unerträglichen Anschlag auf die Demokratie". Die Bilder seien verstörend, schrieb Scholz auf Twitter. Präsident Donald Trump habe das Land tief gespalten.

Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und Kandidat für den CDU-Vorsitz sieht die Republikaner vor einer Grundsatzentscheidung. "Jetzt ist der letzte Zeitpunkt, an dem die Republikaner sich entscheiden können zwischen Demokratie und Trump", twitterte er. Trump habe gegen die Institutionen der Demokratie gehetzt.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sprach von "Attacken fanatisierter Trump-Anhänger" auf das US-Kapitol. Diese schmerzten jeden Freund der USA, twitterte Laschet, der sich ebenfalls um den CDU-Vorsitz bewirbt. "Wer mit Sprache Populismus und Polarisierung sät, erntet Hass und Gewalt."