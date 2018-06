Chamenei droht mit Abbruch der Atomgespräche

- Irans oberster Führer hat mit dem Abbruch der Atomverhandlungen gedroht, sollte es weiterhin Druck auf die Islamische Republik geben. „Ich bin mit Verhandlungen unter Druck und Drohungen nicht einverstanden“, sagte Ajatollah Ali Chamenei.

Seiner Einschätzung nach benötigen die USA ein Abkommen mehr als der Iran. Daher sollten die Amerikaner auch nicht versuchen, sein Land bei den Verhandlungen einzuschüchtern, sagte Chamenei, der laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen hat.

Hintergrund seiner Reaktion ist eine Aussage von US-Präsident Barack Obama, der eine militärische Option im Atomstreit nicht ausgeschlossen hat. Die „Ära der (politischen) Prügeleien“ sei längst vorbei, sagte Chamenei im staatlichen Fernsehen. Das Außenministerium in Teheran bezeichnete die Drohungen als nicht konstruktiv.

Der Iran, die fünf UN-Vetomächte sowie Deutschland arbeiten derzeit in New York an dem Entwurf des Atomabkommens, das Ende Juni fertig sein soll. Die Verhandlungen sollen vom 12. bis zum 15. Mai in Wien auf Experten- und Vizeaußenministerebene fortgesetzt werden. Ob es in Wien auch zu einem Außenministertreffen der sieben Staaten kommt, sei noch unklar, so eine Sprecherin des iranischen Außenministeriums.

Webportal des iranischen Staatsfernsehens, Persisch