CDU will Youtuber Rezo nach Kritik einladen

Von Sybille Glatz

Wegen Bauarbeiten an den Gleisen wird der Bahnhof Biberach am Samstag, 25. Mai, von 7 bis 20 Uhr komplett gesperrt. Das teilt die Deutsche Bahn auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Für Reisende bedeutet das, dass sie von Biberach aus nicht mit dem Zug, sondern nur mit dem Bus weiterkommen.

Sowohl in Richtung Aulendorf als auch in Richtung Laupheim ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, heißt es seitens der Bahn. Eine Mitteilung der Stadt Biberach in der Dienstagsausgabe der SZ, wonach der Bahnhof am 26.