CDU streitet über Tempolimit - Bareiß: „Debatte schnell beenden“

In der CDU formiert sich Widerstand gegen ein befristetes Tempolimit auf Autobahnen. Die Parteivizechefs Andreas Jung und Jens Spahn können sich eine solche Maßnahme angesichts der drohenden Energiekrise vorstellen. Doch das sieht Thomas Bareiß, verkehrspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, vollkommen anders.

„Ich bin gegen ein generelles Tempolimit. Es ist kein wirkungsvolles Mittel, um der aktuellen Energiekrise zu begegnen und lenkt von den wirklichen Problemen ab. Ich rate der CDU, diese Debatte schnell zu beenden und sich wieder den aktuellen Sorgen der Menschen zu widmen“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag.

Grüne wollen mit Tempolimit Energie sparen

Ein Tempolimit auf Autobahnen hatten bislang vor allem Grünen-Politiker gefordert. Im Zentrum der Debatte stand lange die Frage, ob diese Maßnahme für mehr Sicherheit und weniger Unfälle sorgen könnte. Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die damit einhergehenden Sanktionen gegen Russland und die drohende Gasmangellage hat sich das aber geändert. Nun argumentieren Befürworter, mit einem Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen lasse sich Energie einsparen. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist dafür.

Konstanzer CDU-Vize für befristetes Limit

Der Konstanzer CDU-Politiker Andreas Jung hatte am Wochenende gefordert, ohne Denkverbote über die Energieproblematik zu reden. Man müsse über alles nachdenken, was über den Winter helfe und CO2 spare: „Energiesparpakt, Kernenergie, Biomasse-Hochlauf und befristetes Tempolimit.“ Obwohl seine Partei bislang dagegen sei, müsse man in Notlagen auch über die Geschwindigkeitsbegrenzungen reden.

Damit stößt Jung im eigenen CDU-Landesverband auf Protest. Der Sigmaringer Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß kommentierte Jungs Forderung so: „Für mich steht außer Frage, dass bei den aktuellen Rekordpreisen von Benzin und Diesel eine große Mehrheit der Autofahrer schon heute sehr zurückhaltend und sparsam fährt. Die CDU ist die Partei, die den mündigen Menschen ein vernünftiges Handeln zutraut und nicht ständig neue Verbote und Einschränkungen vorsieht.“

Kein Tempolimit gegen AKW-Verlängerung

Die Maßnahme sei weder aus Sicherheitsgründen notwendig noch energiepolitisch sinnvoll. Bareiß ist auch gegen einen Handel, wie ihn etwa CDU-Vize Jens Spahn angeregt hatte: „Wenn die Grünen sagen, das wäre dann ein nationaler Kompromiss, wir machen bei der Kernenergie für ein halbes Jahr länger eine Nutzung in der Mangellage, dann finde ich, sollten wir auch über ein Tempolimit reden können“.

Da müsse man schon auf die Verhältnismäßigkeit achten, so Bareiß, denn: „Der Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Kernkraftwerke würde einen 25 mal größeren klimapolitischen Beitrag leisten.“

Deswegen sei er strikt dagegen, sich auf so einen Handel einzulassen. „Natürlich müssen wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Aber man kann jetzt nicht einfach alles andere abschalten, ohne Alternativen zu haben“, sagte Bareiß weiter. „Schließlich werden jetzt auch nicht sofort Windräder am Bodensee oder im Schwarzwald aus dem Boden sprießen“.

Innerhalb der Bundesregierung ist das Tempolimit ebenfalls umstritten. Die Grünen sind dafür, die FDP lehnt es ab. SPD-Kanzler Scholz hatte zuletzt gesagt: „Das hat diese Regierung nicht vereinbart, und deswegen kommt es auch nicht.“