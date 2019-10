CDU-Personalstreit kommt nicht zur Ruhe

Ein landwirtschaftliches Gebäude ist auf einem Hof in Stafflangen am Mittwoch in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehren Biberach, Stafflangen, Mittelbiberach und Bad Buchau rückten mit einem Großaufgebot an. Was die Ursache des Brandes war, ermittelt derzeit die Polizei.

Die ersten Einsatzkräfte sind aufgrund des Brandes am Montag gegen 11 Uhr alarmiert worden, wie Biberachs Kommandant, Florian Retsch, „Schwäbische.de“ bestätigte. Eine Scheune stand in dem Biberacher Teilort Stafflangen in Flammen.