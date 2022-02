CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz: „Der Staat kaschiert Probleme durch Umverteilung“

Friedrich Merz ist mit großer Zustimmung zum Parteivorsitzenden der CDU gewählt worden – und auch den Machtkampf um den Fraktionsvorsitz hat er wohl für sich entschieden. Mit dieser Machtfülle ausgestattet will Merz, die Programmatik seiner Partei mit Inhalten füllen. Im Interview spricht er über steigende Energie- und Baupreise, die Zukunft der Rente und wie Menschen am Wohlstand des Landes beteiligt werden können.

Fraktionschef im Bundestag. Und was kommt danach? Wollen Sie auch Bundeskanzler werden?

Wir denken jetzt nicht über Ämter nach, sondern über Aufgaben. In der übernächsten Woche werden wir die Fraktionsspitze neu besetzen und dann machen wir unsere Arbeit. Es ist genug zu tun.

Zu Ihren Aufgaben gehört auch, die Partei wieder hinter sich zu vereinen. Die Parteibasis war von Anfang an für Sie als Vorsitzenden, aber die Funktionärsebene nicht. Wie wollen Sie den Apparat wieder auf Linie bringen?

Ihre Analyse ist grundsätzlich richtig – auch wenn ich andere Worte dafür wählen würde. Wichtiger ist aber, dass die Partei ihre Schlussfolgerung daraus schon selbst gezogen hat. Um mal in Ihrem Sprachgebrauch zu bleiben: Die Funktionäre haben mich ja gerade mit 95 Prozent gewählt.

Weil Sie nach dem Votum der Basis nicht mehr anders konnten!

Nun ja, aber trotzdem bin ich ja jetzt – um bei Ihren Worten zu bleiben – sozusagen die Spitze des Partei-Establishments. Die Parteitagsdelegierten haben etwas nachvollzogen, was die Basis klar und deutlich zum Ausdruck gebracht hat, damit ist der innere Friede in der CDU wiederhergestellt. Das nehme ich derzeit auch täglich so wahr: Die Stimmung in der Partei ist hervorragend. Ich bin ehrlich gesagt selbst überrascht, wie gut es läuft und fühle mich in der Wahrnehmung bestätigt, dass Parteien schon so etwas wie kollektive Intelligenz besitzen.

Kann man eine 24,1-Prozent-Partei noch „Volkspartei“ nennen?

Das ist und bleibt jedenfalls unser Anspruch. Aber natürlich ist es eine Frage, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird: Kann es überhaupt noch Volksparteien geben in einer sich so weit ausdifferenzierenden Gesellschaft? Wir haben jetzt sechs Parteien im Deutschen Bundestag, die CDU ist nur noch die zweitgrößte, die SPD mit viel Glück ein ganz kleines bisschen vor uns.

Wie lautet Ihre Antwort auf diese Frage?

Meine Antwort lautet, dass wir es wenigstens ernsthaft versuchen sollten. Aber dafür müssen wir es wieder schaffen, die klassischen Tugenden einer Volkspartei zu erfüllen. Volksparteien müssen integrieren können, sie müssen Meinungen bündeln können, weil sie einen Teil der gesellschaftlichen Spannungen innerhalb ihres eigenen Spektrums abbauen können und daraus eine übergreifende politische Meinung ableiten können. Das müssen wir wieder lernen.

Die CDU steht also bei Null?

Nein, das ginge zu weit. Wir wissen zum Beispiel schon sehr genau, was wir in den letzten Jahren falsch gemacht haben. Wir haben etwa mit dem Bundestagswahlkampf 2021 viel zu spät begonnen, wir waren weder personell, noch inhaltlich, noch konzeptionell, noch strategisch vorbereitet. Die Analyse ist abgeschlossen und daraus ziehen wir jetzt die richtigen Schlussfolgerungen.

Und welche wären das?

Noch einmal: Wir wissen, dass wir zu bestimmten politischen Fragen im Augenblick keine befriedigenden Antworten haben. Beispielsweise zur Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft. Dieses Interview erscheint am 125. Geburtstag von Ludwig Erhard, dem Kanzler des sogenannten „Wirtschaftswunders“. Wir werden uns fragen, was Soziale Marktwirtschaft in Zeiten des Klimawandels bedeutet. Wir wollen definieren, welche Aufgaben es in der Innen- und Außenpolitik im Zeichen zunehmender Sicherheitsprobleme gibt. Und wir wollen neue Antworten geben zu einer zukunftsfähigen Sozialpolitik in Zeiten des demografischen Wandels.

Bleiben wir bei der Sozialen Marktwirtschaft. Deren zentraler Kern ist ein Wohlstandsversprechen, gerade an die jüngeren Generationen, das derzeit erodiert: Wer heute jung ist und beispielsweise ein Haus kaufen oder bauen will, muss erleben, dass das für ihn finanziell oft nicht mehr zu stemmen ist – selbst als Besserverdiener. Die jüngeren Menschen können sich heute im Vergleich weniger leisten als ihre Eltern im selben Alter.

Das zentrale Versprechen vom „Wohlstand für alle“, wie Ludwig Erhard ihn verstanden hat – also eine warme Mahlzeit für alle, ein Dach über dem Kopf, soziale Sicherheit – ist heute weitgehend erfüllt, aber dass etwa eine normal verdienende Familie in einer mittelgroßen Stadt heute kein Wohneigentum mehr erwerben kann, das können wir nicht so einfach hinnehmen. Es muss eine Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivvermögen unserer Volkswirtschaft geben, das ist das alte Versprechen der christlichen Soziallehre. Wir haben es bis heute nicht eingelöst, der Staat kaschiert die Probleme durch Umverteilung. So haben wir mit viel Geld unsere Sozialsysteme funktionsfähig gehalten, trotz der demografischen Entwicklung. Aber das kann nicht ewig so weitergehen.

Was also ist zu tun?

Noch einmal: Ich gebe hier keine vorgefertigten Antworten. Wir werden unsere Hausaufgaben machen in den nächsten Monaten und Jahren. Wir wissen, dass die Zeit drängt: Ab 2025 gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand und die geburtenschwachen Jahrgänge treten ein in den Arbeitsmarkt. Das wird viele Probleme, die wir jetzt schon haben, verschärfen. Ich gehe davon aus, dass bei der Frage der Altersversorgung die Kapitaldeckung, also eine zumindest teilweise auf Aktien basierte Rente, eine wesentliche Rolle spielen wird. Und bei der Frage nach Wohneigentum müssen wir die Frage stellen, wie aufwendig wir in Zukunft eigentlich noch bauen wollen. Schauen Sie sich auf andere Länder Europas: Wir haben, nach der Schweiz, die niedrigste Eigenheimquote von allen. Aber die Häuser, die wir bauen, sind so solide, als müssten sie für die Ewigkeit halten. In Dänemark, in den Niederlanden, in Osteuropa wird sehr viel preisgünstiger gebaut. Wir müssen die Frage stellen, welche Standards wir eigentlich haben wollen in diesem Land, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels. Nur, um ein Beispiel zu nennen. Ich will ausdrücklich selbst nicht zu viele Prämissen setzen. Ich gehe vollkommen ergebnisoffen in den Prozess, der uns als Partei jetzt bevorsteht.

Die Entwicklung der Energiepreise macht vielen Menschen Angst. Weiß die CDU eine Antwort auf die Preisexplosion?

Wir haben der Bundesregierung gesagt: Senkt die staatlichen Kosten auf den Energieverbrauch! Wir haben die Mehrwertsteuer, die Stromsteuer, die Mineralölsteuer, die Einspeisevergütung, die CO2-Abgabe und so weiter. Deutschland hat den höchsten staatlichen Anteil von zusätzlichen Kosten auf Energie. Der muss jetzt runter, um die Preisexplosion einzudämmen.

Aber die Verteuerung von Energie ist im Interesse der Klimapolitik ja im Grunde politisch gewollt – übrigens auch von der CDU!

Richtig ist: Energie wird teurer werden in den nächsten Jahren. Aber die Aufgabe der Politik ist es, dafür zu sorgen, dass daraus keine ständig steigende Belastung der privaten Haushalte wird. Das kann sich der Staat nur leisten, wenn er anderswo seine Ausgaben senkt – und das ist der Knackpunkt. Diese Bundesregierung will viel zu viel Geld für andere Projekte ausgeben, einschließlich der FDP übrigens. Ich nehme wahr, dass es Christian Lindner gerade etwas mulmig wird, weil ihm seine Aufgabe als Finanzminister bewusst wird, den Bundeshaushalt irgendwann wieder auszugleichen. Was ihm nicht gelingen wird, wenn er so weitermacht, wie SPD und Grüne das wollen.

Trotzdem: Unterm Strich werden die Energiepreise weiter steigen.

Unterm Strich müssten sie das gerade nicht. Ja, Energie wird teurer. Aber der Staat kann den Preis jederzeit beeinflussen, indem er beispielsweise Umlagen senkt. Das heißt auf der anderen Seite ja nicht, dass es keine Anreize für klimafreundliche Energie mehr geben kann. Aber das geht eben auch, indem man den Preis zum Beispiel für grüne Energie senkt, anstatt den Preis für alle Energien ins Uferlose steigen zu lassen.

Die Preise steigen nicht nur bei der Energie, sondern auch anderswo. Teilen Sie die Auffassung der EZB, dass die Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen ist?

Ich nehme mit Interesse und auch mit Zustimmung zur Kenntnis, dass es immer mehr Vertreter der EZB, aber auch der Wissenschaft gibt, die zugeben, dass sie sich in diesem Punkt geirrt haben. Wir müssen damit rechnen, dass uns höhere Inflationsraten länger begleiten werden. Das heißt, die EZB muss jetzt so wie die amerikanische Notenbank auch langsam damit beginnen, ihre Zinspolitik zu korrigieren. Das wird ein ziemlicher Konflikt werden, vor allem mit dem Süden Europas, wo man im Grunde genommen die gesamte Staatsfinanzierung auf die Nullzinspolitik aufgebaut hat. Aber diesen Konflikt muss die EZB jetzt eingehen, wenn sie nicht verantwortlich gemacht werden will für die Perpetuierung der Inflationsrate.

Könnte aus diesem Konflikt eine neue Bedrohung für den Euro werden?

Der Euro hat gegenüber Drittwährungen wie dem US-Dollar und dem Schweizer Franken schon jetzt deutlich an Wert verloren. Das hat eine Zeitlang Vorteile für die Exportindustrie, aber irgendwann kehrt sich das um: Dann frisst die Steigerung der Lebenshaltungskosten – etwa durch die teuren Importe – diesen Effekt wieder auf. Das alles findet jetzt schon statt.