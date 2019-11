CDU-Parteitag entscheidet über Urwahl

Während die meisten Menschen im November die Kälte meiden und an grauen Herbsttagen das warme Zuhause am liebsten gar nicht verlassen, macht Paul Bieber genau das Gegenteil: Er sucht die Kälte. Ein paar Mal pro Woche setzt sich der Röthenbacher sogar freiwillig in den Quellwasser-Brunnen in seinem Garten.

Das Wasser darin hat weniger als zehn Grad. „Es hört sich verrückt an, aber so ein Kältereiz hat für mich etwas Meditatives. Man vergisst in dem Moment einfach alles“, sagt Bieber.