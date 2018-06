CDU feiert Überraschungssieger Daniel Günther

Angela Merkel tritt auf die Euphoriebremse, will nichts von einer Vorentscheidung mit Blick auf den 24. September wissen. Ein schöner Tag sei das, über den sich die CDU freue. Dennoch: „Landtagswahl ist Landtagswahl, und Bundestagswahl ist Bundestagswahl“, sagt die Kanzlerin am Tag nach dem CDU-Erfolg in Schleswig-Holstein.

Auf dem Teppich bleiben, bloß nicht abheben, lautet die Botschaft. Es gibt Rückenwind für Merkel aus dem Norden, stark und unverhofft – darum wird der Erfolg von CDU-Nobody Daniel Günther wird am Montag im Konrad-Adenauer-Haus groß gewürdigt. „Der Einsatz hat sich gelohnt“, lobt die Parteichefin den Senkrechtstarter von der Küste.

„Der Sieg gilt erst einmal Daniel Günther“, gratuliert Merkel dem 43-jährigen Wahlgewinner von der Förde. „Die Überraschung ist gelungen“, freut sich die Kanzlerin über die Steilvorlage mit Blick auf die Landtagswahl am kommenden Sonntag in NRW und die Bundestagswahl.

Es gibt Blumen für Günther, der Lob und Komplimente gleich wieder zurückgibt. Er habe vom „Merkel-Effekt“ profitiert. „Ich bin froh, dass Angela Merkel an unserer Seite stand“, erklärt Günther, für den die Auftritte der Kanzlerin in Schleswig-Holstein am Ende mit den Ausschlag für den Erfolg gegeben haben.

Ist die Schulz-Euphorie am Ende? Hat der SPD-Kanzlerkandidat seinen Höhepunkt überschritten? In Schleswig-Holstein jedenfalls konnte CDU-Spitzenmann Günther vor allem wegen des Merkel-Faktors punkten. Für fast die Hälfte aller CDU-Wähler war laut Umfragen Merkel der wichtigste Grund, die CDU zu wählen. 28 Prozent gaben an, ohne die Regierungschefin nicht den Christdemokraten ihre Stimmen geben zu wollen. Der Erfolg von Kiel ist zudem eine Premiere für Merkel in ihrer Regierungszeit: Das erste Mal seit zwölf Jahren ist es einem CDU-Landespolitiker aus der Opposition heraus gelungen, stärkste politische Kraft zu werden und womöglich die künftige Regierung als Ministerpräsident zu stellen.

Aufatmen in der CDU-Spitze: Die Kanzlerin habe sich nicht nervös machen lassen, sei trotz der SPD-Aufholjagd in den Meinungsumfragen auf Bundesebene ruhig geblieben und habe sich unbeeindruckt vom Hype um Martin Schulz gezeigt. Dabei waren aus der CSU, aber auch aus den Reihen der CDU Rufe nach einer Kurskorrektur laut geworden.

Nach monatelangem Streit über Merkels Kurs in der Flüchtlingspolitik haben sich CDU und CSU inzwischen auf einen Burgfrieden verständigt. Im Sommer wollen die Schwesterparteien ein gemeinsames Wahlprogramm präsentieren, strittige Punkte ausklammern. Damit dabei nichts schiefgeht, hat Merkel Kanzleramtsminister Peter Altmaier mit der Vorbereitung beauftragt.

Führende Christdemokraten sind erleichtert. „Zwei zu null für Merkel“, heißt es. Während sich Schulz im Häuserwahlkampf mühe, bleibe die Kanzlerin bei ihrer Rolle als besonnene Krisenmanagerin in einer unruhigen Welt. Anfang Juli empfängt sie die Staats- und Regierungs-chefs beim G20-Gipfel in Hamburg. Seinen ersten Antrittsbesuch wird der neue französische Präsident Emmanuel Macron in Berlin machen.

Mit Spannung blickt die CDU-Führung jetzt nach Nordrhein-Westfalen. Gelingt womöglich auch dort eine Überraschung in der Herzkammer der Sozialdemokratie? Merkel zügelt aber erst einmal die großen Hoffnungen ihrer Partei.