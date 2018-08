CDU darf Grundsätze nicht preisgeben

Die Absage von Angela Merkel an Gedankenspiele über eine Koalition der CDU mit der Linkspartei zeigt: Die Kanzlerin weiß, dass dies ein Kurswechsel wäre, der die Christdemokraten in den Abgrund führen würde. Weiter nach links, weiter weg von ihren Grundsätzen – diesen Weg würde die große Mehrheit der Partei nicht mitgehen. Die Welle der Empörung über den Vorschlag von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, die CDU möge pragmatisch mit den Linken umgehen, zeigt dies. Mag sein, dass nicht jede Initiative des politischen Gegners verteufelt wird. Das darf aber nicht bedeuten, dass die christdemokratische Identität, die Grundsätze einer Partei preisgegeben werden, nur um im Osten einen Regierungspartner zu finden, der den Machterhalt garantieren könnte. Bis heute stellt sich die Linke nicht ihrer historischen Verantwortung, verweigert den Opfern von Mauern und Stacheldraht eine Entschuldigung und will im Grunde einen anderen Staat. Da wächst nichts zusammen zwischen CDU und Linkspartei, weil nichts zusammengehört.