Carola Rackete verlässt die Sea-Watch-Crew

Die Frau, die Europa spaltet, kommt pünktlich in den schmucklosen Justizpalast. Schwarzes T-Shirt, schwarze Hose. Begleitet von ihren Anwälten geht Carola Rackete zum Verhör. Mehr als zwei Wochen war die deutsche Sea-Watch-Kapitänin in Deckung gegangen, gab hie und da zwar mal Interviews. Am Donnerstag musste sie nun der Staatsanwaltschaft in der sizilianischen Stadt Agrigent Rede und Antwort stehen.

Fragen der umstehenden drängelnden Reporter beantwortet sie hingegen nur knapp. „Es ist mir sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es gar nicht um mich als Person gehen soll, sondern es sollte um die Sache gehen“, sagt Rackete. Sie erwarte von der EU, dass diese sich schnell auf ein Verteilungssystem für Bootsflüchtlinge einige.

Der „Fall Rackete“ steht exemplarisch für den Streit in der Europäischen Union. Die Deutsche war Ende Juni mit der „Sea-Watch 3“ unerlaubt in den Hafen von Lampedusa gefahren, weil sie um das Wohlergehen und das Leben der 40 Migranten an Bord fürchtete. Seitdem tobt ein Glaubenskrieg: Hat sie rechtens gehandelt oder nicht? Ist die 31-Jährige aus Niedersachsen Heldin oder Verbrecherin? Einige Unterstützer rufen ihr am Donnerstag „Brava, Brava“ zu, andere entladen ihren Hass im Netz.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Widerstand gegen ein Kriegsschiff vor. Rackete hatte sich nicht nur über das Verbot der populistischen Regierung hinweggesetzt, sondern bei der Einfahrt in den Hafen ein Schiff der Finanzpolizei gestreift – oder „gerammt“, wie Italiens Innenminister Matteo Salvini gerne sagt.

Doch mit einer schnellen Entscheidung rechnet weder die Staatsanwaltschaft selbst, noch die Hilfsorganisation. Es kann sich wie in anderen Fällen bei NGOs Monate hinziehen, bis Rackete weiß, ob ihr in Italien der Prozess gemacht wird oder nicht. Ob sie nach Deutschland zurückgehen würde, fragt ein Reporter Rackete. „Ja“, sagt sie knapp.

Lange Ermittlungen spielen Politikern wie dem Rechtsaußen-Mann Salvini in die Hände. Denn solange diese laufen, sind die ungeliebten Schiffe festgesetzt und können somit keine Migranten retten. So liegt auch die „Sea-Watch 3“ derzeit auf Sizilien.

„Carola Rackete hat nichts Böses getan“, sagte Elisa de Pieri von Amnesty International. „Es sind die italienischen Behörden und die der anderen EU-Staaten, die die Gesetze gebrochen haben.“ Rackete entschwindet nach dem Verhör wieder – zumindest eins ist sicher: Sollte es eine nächste Mission der „Sea-Watch 3“ geben, wird sie nicht am Steuer stehen. Denn sie ist nicht mehr Kapitänin der aktuellen Crew des Rettungsschiffs Sea-Watch 3.