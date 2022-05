Butscha nach dem Abzug der Russen: Die Idylle schreit vor Schmerz

Maria Mykytiuk hörte ein Klicken und wusste, dass ein russischer Scharfschütze auf sie zielt. „Ich habe langsam das Tierfutter aus meiner Tasche geholt und vor den streunenden Hunden verteilt. Sie haben angefangen zu fressen und der Soldat hat nicht geschossen“, erzählt sie.

Eine Kugel habe am folgenden Tag ihre beste Freundin Tanja am selben Ort in Butscha in den Kopf getroffen. „Es muss der gleiche Schütze gewesen, sein, der sie umgebracht hat“, vermutet Mykytiuk.

Maria Mykytiuk hat sich in Butscha um Menschen und Tiere gekümmert. (Foto: Cedric Rehmann)

Die Tierärztin behandelte Menschen und Tiere während der russischen Besatzung von Butscha im März 2022. Wolken ängstigen sie heute manchmal zu Tode. „Ich bilde mir ein, dass ätzender Regen vom Himmel fällt und es einen chemischen Angriff gibt“, sagt die Veterinärin. Sie verlasse an anderen Tagen den Bunker nicht. Sie sei sich dann sicher, dass es an diesem Tag einen Atomangriff geben wird.

Verlust geliebter Menschen

Wer Mykytiuk gegenübersitzt, kann sich Panikattacken bei der 36-jährigen kaum vorstellen. Sie spricht in ruhigem Ton viele Stunden lang über ihre Todesangst und den Verlust geliebter Menschen während der russischen Besatzung des Kiewer Vororts.

Sie empfängt in ihrem Refugium für verwundete Wildtiere in Butscha. Mykytiuk heilt im grünen Gürtel um die Hauptstadt Kiew seit acht Jahren Tiere. Aufmerksame Waldarbeiter oder Spaziergänger bringen sie in der Klinik vorbei.

Der Behandlungsraum ist in einer Holzhütte eingerichtet. Sie ist von einem Garten mit zahlreichen Gehegen umgeben. Eine Gans watschelt über den Rasen. Eine Katze streckt unter einem Gebüsch ihre Glieder von sich. Mykytiuk sitzt auf der Veranda der Klinik und erzählt von ihrem Martyrium.

Von Helikoptern geweckt

Russische Spezialeinheiten näherten sich bereits am ersten Tag des Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar Butscha durch die umliegenden Wälder. Die Stadt mit etwa 35 000 Einwohnern liegt rund 25 Kilometer in nordöstlicher Richtung vom Stadtzentrum Kiews.

Russische Fallschirmjäger sprangen am Morgen des 24. Februar über dem Frachtflughafen in Butschas Nachbarstadt Hostomel ab. Mykytiuk erinnert sich an das Dröhnen der Helikopter. Es weckte sie am 24. Februar aus dem Schlaf.

Nachbarn brachten in den ersten Kriegstagen ihre verängstigen und bald auch von Splittern oder Trümmern verletzten Hunde und Katzen in Mykytiuks Klinik. Sie klopften bald auch an, um Hilfe von der Tierärztin für ihre verletzten Verwandten zu erbitten. „Ich hatte drei Aufgaben während der Besatzung: Am Leben bleiben, meine Nachbarn verarzten und mich um die Tiere zu kümmern“, sagt die Veterinärin.

Tschetschenen-Kämpfer sind gekommen

Die Medizinerin verstand am Morgen des 10. März, dass nicht Bomben und Raketen die schlimmste Bedrohung für die Einwohner darstellten. Die Russen begannen mit Hausdurchsuchungen. Es heißt, dass damals auch neue Einheiten nach Butscha kamen. Unter ihnen waren die gefürchteten Kadyrowsky, Soldaten des putintreuen Statthalters in Tschetschenien, Ramsan Kadyrow.

Alles sei an einem Tag geschehen, erinnert Mykytiuks sich. „Russische Soldaten haben das Tor zur Klinik aufgebrochen. Ich war so verblüfft, dass ich zu ihnen meinte, sie hätten auch einfach klingeln können. Mein Hund Sakkar hat sie angebellt. Sie haben ihn vor meinen Augen erschossen. Einer hat mir dann einen Tritt in die Hüfte verpasst“, sagt die Tierärztin. Die Russen hätten alles mitgenommen, was sie bei ihrer Durchsuchung für wertvoll befanden.

Granate gefunden und mitgenommen

Mykytiuk verkroch sich in ihrer Klinik, nachdem die Soldaten verschwunden waren. „Plötzlich hörte ich eine Frau schreien. Ich habe durch das Fenster geschaut und gesehen, wie sie auf der Straße vor jemandem davonläuft. Dann fiel ein Schuss und die Frau fiel zu Boden“, sagt die Ärztin.

Sie habe es sich in den Wochen bis zur Befreiung Butschas nach dem Abzug der Russen am 1. April jeden Tag als Mantra aufgesagt, dass sie am Leben bleiben müsse.

Menschen riskierten angesichts der Schüsse aus dem Hinterhalt ihr Leben, um Verletzte zur ihrer Klinik zu bringen. Sie hätten Furchtbares geschildert, berichtet die Veterinärin.

„Wir wussten von den Vergewaltigungen. Meine Nachbarn haben eine Granate auf der Straße gefunden und mitgenommen. Sie wollten sich in die Luft sprengen, wenn die Russen in ihr Haus kommen, um die Frau zu holen. Sie haben am Ende die Frau in Ruhe gelassen, aber den Mann erschossen“, sagt die Tierärztin.

Sexuelle Erniedrigung am Checkpoint

Die Veterinärin verließ ihre Klinik, um Patienten aufzusuchen. „Ich wusste, dass es an jedem Checkpoint zu Ende sein konnte. Aber ich hatte keine Wahl“. Sie beschreibt das Abtasten der Soldaten bei Durchsuchungen. Es sei jedes Mal eine sexuelle Erniedrigung gewesen, meint die Tierärztin „Sie hatten die Hände überall und diesen Blick, mir klarzumachen, dass sie alles mit mir machen können“, erzählt sie.

Mykytiuk brachte Medikamente zu Rentnern, die von den Russen aus ihren Häusern geworfen wurden. „Die Russen schliefen in den Häusern und die alten Leute bei der Kälte in der Nacht in den Gartenlauben“, sagt Mykytiuk. Sie kam auf ihren Wegen an den Leichen vorbei, die in den Straßen lagen oder festgegurtet mit Schusswunden in ihren Autos saßen. Sie erinnert sich an eine Hand, die aus einem Wagen hing.

Einst ein Vorstadtidyll

Die Tierärztin verteilte dann auch Futter aus ihrer Klinik an streunende Hunde, deren Besitzer geflohen oder tot waren. Sie hätten sich sonst von den Leichen ernähren müssen. Mykytiuk beschreibt das Butscha vor dem 24. Februar als Vorstadtidylle für gestresste Großstädter.

Es sei ein Ort im Grünen gewesen, um Kinder in einer gesunden Umgebung aufwachsen zu lassen. „Es gab jedes Wochenende eine Kulturveranstaltung oder ein Festival mit Live-Musik. Oft zu Themen wie Umwelt oder Ernährung“, meint die Tierärztin. Nun habe sich alles geändert, meint die Veterinärin. Die Idylle schreit vor Schmerz.

„Es ist gut, dass die meisten Menschen, die während der Besatzung hier waren, nach der Befreiung erst einmal woanders hingegangen sind. Wir hatten hier keine Invasion feindlicher Truppen. Hier war das pure Böse und das liegt noch in der Luft“, sagt Mykytiuk.

Die Kinder sind außer Landes

Sie will bald nach Australien fliegen. Ihre Kinder hat sie bereits zu Beginn des Krieges zunächst in der Ukraine in Sicherheit und dann außer Landes gebracht. Ihr Mann kämpft an der Front. „Meine Eltern und Schwiegereltern kümmern sich um die Tiere“, sagt die Veterinärin. Sie wolle auf jeden Fall nach Butscha zurückkehren, meint sie.

Butscha ist vor allem eines, eine Stadt im Wald. Fernsehaufnahmen von Anfang April zeigten vor allem das Grau von Ruinen. Doch der Frühling hat das Bild in ein sattes Grün getaucht. Ferienhäuser, Hotels und Restaurants stehen in dem an den Wald grenzenden Teil der Stadt. Supermärkte und Wohnblocks im Zentrum der Kleinstadt erinnern nicht mehr an die sowjetischer Bauart, sondern an Mitteleuropa.

Ein bisschen wie Potsdam

In einigen Fassaden klaffen Löcher. Doch die Schäden sind begrenzt, weil die Russen die Stadt ohne große Gefechte eroberten. Außenministerin Annalena Baerbock fühlte sich an Potsdam erinnert, als sie Butscha am 10. Mai besuchte. Viele Akademiker leben in der Stadt.

Menschen, die keine bezahlbaren Wohnungen in den gentrifizierten Innenstadtbezirken von Kiew fanden, entschieden sich zum Pendeln. Ausflügler zog es am Wochenende in die Datschen am Waldrand. Hier ließen viele Kiewer bei Spaziergängen die Seele baumeln.

Zurück bleiben die Minen

Die Wälder rund um Butscha sind nun Todeszone. Russische Truppen haben eine unbestimmte Anzahl an Minen und Sprengfallen hinterlassen. Niemand weiß, wann ein Ausflug hier ohne Lebensgefahr wieder möglich sein wird.