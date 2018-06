Bundeswehrreform: Viele Soldaten zweifeln am Erfolg der Umsetzung

Die Mehrheit der Bundeswehrangehörigen betrachtet die Neuausrichtung der Streitkräfte als unumgänglichen Reformprozess, die Umsetzung verläuft in ihren Augen jedoch nicht erfolgreich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr. Sie stützt sich auf die Befragung von rund 3000 Soldaten, darunter 453 Dienststellenleiter.

Ein Viertel der befragten Führungskräfte fühlt sich schlecht oder sehr schlecht über die Neuausrichtung informiert. „Das ist kein befriedigender Wert“, sagt Stéphane Beemelmans, Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Man wolle deshalb zügig Maßnahmen ergreifen, um die Beteiligung der Soldaten an dem Reformprozess und die Kommunikation zu verbessern.

77 Prozent der Führungskräfte tragen laut Studie die Ziele der Neuausrichtung ganz oder zum Teil mit. 22 Prozent haben Zweifel am eingeschlagenen Weg. Das entspreche den Erfahrungswerten beispielsweise von Unternehmen in einem so großen Veränderungsprozess, resümiert das Sozialwissenschaftliche Institut.

Die zentralen finanz- und personalpolitischen Ziele der Neuausrichtung werden laut Untersuchung von einer klaren Mehrheit der Führungskräfte mitgetragen. Die Steigerung der Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber und eine bessere Vereinbarkeit von Dienst und Familie sollten aus Sicht einer überwiegenden Mehrheit hoch priorisiert werden.

Drei Viertel der Führungskräfte halten die Neuausrichtung für notwendig. 64 Prozent sind direkt davon betroffen.

Auch der Deutsche Bundeswehr-Verband wollte wissen, was Soldaten über die Neuausrichtung der Armee denken. Befragt wurden Kommandeure, ihre Stellvertreter, Einheitsführer und Kompaniefeldwebel in allen Teilstreitkräften und Organisationsbereichen. Die Ergebnisse werden am Freitagnachmittag im Rahmen der Bundespressekonferenz vorgestellt.