Bundeswehr soll „Heron TP“-Kampfdrohnen erhalten

Einer der beiden neuen Blitzer steht seit heute morgen an der Friedrichstraße. Die Säule ist auf Höhe der Riedleparkstaße Richtung Lindau aufgebaut worden – blitzen kann er aber in beide Richtungen. Noch ist der Blitzer nicht in Betrieb. Die Herstellerfirma muss die Anlage noch einrichten. Erst danach könne die Kamera montiert und die Anlage betrieben werden, so die Stadt. Die Einrichtung erfolge kurzfristig nach Aufstellung des Mastes. Einen genauer Termin, ab wann der Blitzer scharf gestellt werde, gibt es noch nicht.