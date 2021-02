Bundeswehr kämpft mit Problemen

An der Stadthalle war am Sonntag fast kein Parkplatz zu bekommen. Ähnlich in Laiz und Inzigkofen rund um den fürstlichen Park. Was dagegen tun? An den Verstand der Ausflügler appellieren, dass sie zum Schutz vor Corona die Abstandsregeln einhalten.

