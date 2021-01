Bundeswahlleiter: „Die Briefwahl bei der Bundestagswahl ist sicher“

Eigentlich fühlte sich die Silvesternacht in diesem Jahr fast an wie jede andere Nacht auch, wären da nicht die kleinen privaten Feuerwerke gewesen, die das neue Jahr einläuteten. Schon am frühen Abend wurden in Biberach und Umgebung einige Böller und Feuerwerkskörper gezündet. Ab 20 Uhr, rechtzeitig zur Ausgangssperre, wurde es dann ziemlich ruhig auf den Straßen. Vereinzelt waren Menschen unterwegs, die Polizei fuhr Streife. Auch die Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Feuerwehr hielten sich bereit.