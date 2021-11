Bundesverfassungsgericht weist Beschwerde gegen „Bundesnotbremse“ zurück

Die Karlsruher Richter haben sich zu den Grundrechtseinschränkungen während der Corona-Pandemie geäußert. Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen waren verfassungskonform.

Der Bund durfte demnach in der dritten Pandemie-Welle im Frühjahr über die sogenannte Corona-Notbremse Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängen.

Die Maßnahmen hätten in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingegriffen, seien aber „in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie“ mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Dienstag mit.

Politik richtet sich an Karlsruher Entscheidung aus

Die Bewertung der Karlsruher Richter hat maßgebliche Bedeutung für die weiteren Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Denn angesichts der neuen Omikron-Variante und der Wucht der vierten Corona-Welle wird der Ruf nach härteren Gegenmaßnahmen lauter.

Um 13.00 Uhr wollen die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder telefonisch über die Krise beraten.

Sie hatten sich aus Karlsruhe konkrete Vorgaben über ihren Handlungsspielraum erhofft. In den beiden Verfahren am Verfassungsgericht ging es um die sogenannte Bundes-Notbremse aus der dritten Pandemie-Welle im Frühjahr.

Forderungen nach neuer "Bundesnotbremse"

Einmal richteten sich die Klagen gegen die damals verhängten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, einmal gegen die Schulschließungen. Beide Klagen wurde abgewiesen.

Die Notbremse im Infektionsschutzgesetz (Paragraf 28b) war zeitlich befristet und Ende Juni außer Kraft getreten. Im frisch überarbeiteten Gesetz der künftigen Ampel-Koalitionäre von SPD, Grünen und FDP sieht der Paragraf anders aus und enthält nun zum Beispiel die 3G-Regel am Arbeitsplatz.

Um das sich rasant ausbreitende Virus zu stoppen und die Lage auf den Intensivstationen zu entschärfen, gibt es aber aus mehreren Ländern Forderungen nach einer neuen „Bundesnotbremse“.