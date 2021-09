Wer gewinnt? Wer verliert? Alles zur Bundestagswahl auf Schwäbische.de

Es wird ein ereignisreicher Wahlabend, so viel ist sicher. Der Kampf ums Kanzleramt wird knapp - und auch in der Region wird es ein paar spannende Rennen um Direktmandate der Kandidatinnen und Kandidaten geben.

Etwa zwischen dem Sohn des Ministerpräsidenten, Johannes Kretschmann von den Grünen und dem CDU-Abgeordneten Thomas Bareiß im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen.

Auf Schwäbische.de sind Sie am Sonntag ganz nah dran. Sie können die Entwicklungen online bei uns in Echtzeit verfolgen.

Berichterstattung zur Bundestagswahl ab 16 Uhr auf Schwäbische.de

Sie wollen wissen, wie die Wahl im Bund ausgegangen ist? In Ihrem Wahlkreis? Oder, ganz konkret, in Ihrer Heimatgemeinde? Wir sagen es Ihnen. Egal ob Text, Video, Bilderstrecke oder Grafik – wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ab 16 Uhr finden Sie auf unserer Website Schwäbische.de alle wichtigen Nachrichten zur Wahl in Live-Blogs und in zahlreichen Grafiken aufbereitet. Dazu gibt es Analysen und Texte unserer Reporterinnen und Reporter.

Welche Partei wird am Ende stärkste Kraft? Wer sind die Gewinner - und wer die Verlierer? Welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es? Was sagen die Spitzenkandidaten nach der Wahl? All das finden Sie nach Schließung der Wahllokale ab 18 Uhr bei uns. Wir bündeln alles zur Bundestagswahl auch in einem Dossier.

Wahlergebnisse für Ihren Heimatort

Doch wir bieten Ihnen nicht nur die Nachrichten und Informationen auf Bundesebene. Wir haben auch den schnellsten Ergebnisservice für Ihren Wahlkreis und sogar für Ihren Heimatort. Auf den Landkreisseiten von Schwäbische.de gibt es gesonderte Live-Blogs für jede Region zwischen Bodensee, Alb und Oberschwaben - bis hin zum Wahlergebnis Ihrer Heimatgemeinde.

Unsere lokalen Reporter sind am Sonntag unterwegs, damit Sie nichts verpassen. Wenn Sie also wissen wollen, wie Ihr Ort bei der Wahl abgestimmt hat, bei uns finden Sie die Antwort, sobald das Ergebnis verfügbar ist. Dass das nicht ganz unkompliziert ist, haben wir in unserem Transparenzblog aufgeschrieben.

Sie haben als private Abonnentin oder privater Abonnent der Zeitung Zugriff auf all diese digitalen Inhalte. Schauen Sie auch auf unseren Facebookseiten vorbei - dort werden wir einige Wahlergebnisse auf überraschende Art für Sie präsentieren.

Die Spitzenkandidaten der Parteien zur Bundestagswahl 2021