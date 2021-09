Nach der Bundestagswahl: Die wichtigsten Entwicklungen im Liveblog

Deutschland hat gewählt: Die SPD steht nach dem vorläufigen Ergebnis als Wahlsieger fest, die Union kassiert eine herbe Klatsche. Reaktionen, Analysen und weitere Entwicklungen am Tag nach der Bundestagswahl im Liveblog.

07.23 Uhr - Werteunion fordert Rücktritt Laschets und Söders

Nach den schweren Verlusten der Union bei der Bundestagswahl fordert die Werteunion eine umfassende personelle Neuaufstellung. „Vorstand und Parteivorsitzende von CDU und CDU“ - also Armin Laschet und Markus Söder — „müssen die Konsequenzen aus dem Wahldebakel bei der Bundestagswahl vom 26. September 2021 ziehen und mit sofortiger Wirkung zurücktreten“, erklärte der Zusammenschluss ultrakonservativer Unionsmitglieder in der Nacht zum Montag. Die Vorstände sollten von alle Mitgliedern der Union — und nicht nur Delegierten — neu gewählt werden.

In der 16-jährigen Kanzlerschaft Angela Merkels habe die Union „einen fatalen Linkskurs eingeschlagen“ und sei nun erstmals seit langem nicht stärkste Kraft. „Der Bundesvorstand hat diesen Kurs mitgetragen und das jetzige Wahldebakel mit zu verantworten“, hieß es. Sollte es zu Koalitionsverhandlungen der Union mit anderen Parteien kommen, fordere die Werteunion eine Regierungsbildung ohne Beteiligung der Grünen.

++ 07.14 Uhr - Hofreiter kündigt Gespräche in kleinem Kreis mit FDP an

Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, hat Gespräche im kleinen Kreis mit der FDP angekündigt. „Es wird erstmal in sehr kleinem Kreis zwischen FDP und Grünen gesprochen werden“, sagte Hofreiter im ARD-„Morgenmagazin“ am Montag. „Da wird man sehen: Was gibt es an Gemeinsamkeiten, allerdings was braucht auch die jeweils andere Seite, damit es klappen kann.“

Dabei sei es ihm wichtig, den Staat zu modernisieren und das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Dabei dürfe bei einer Koalition nicht auf den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ hingearbeitet werden. „Es muss vollkommen klar sein, dass das nächste Jahrzehnt ein Investitionsjahrzehnt wird.“ So erwog er auch die Öffnung der Schuldenbremse — „sonst verschulden wir uns bei den jungen Menschen im Land“.

Der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Anton Hofreiter, spricht. (Foto: Nicolas Armer / DPA)

++ 07.00 Uhr - SPD mit bestem Ergebnis seit Jahren – Union historisch schlecht

Nach Bekanntwerden des vorläufigen Endergebnisses zur Wahl steht fest, die SPD hat ihr bestes Ergebnis seit vielen Jahren bei einer Bundestagswahl eingefahren. Historisch schlecht dagegen schneidet die Union ab. Mit 24,1 Prozent der Stimmen, stellen CDU/CSU nur die zweitstärkste Kraft im 20. Deutschen Bundestag.

