Bundestag will Haushaltsberatung fortsetzen

Mit einem Satz lässt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch Alice Weidel auflaufen. „Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für wichtig hält“, sagt Merkel in der Generaldebatte des Bundestags an die Fraktionschefin der AfD gerichtet. Die Abgeordneten johlen, mit Ausnahme derer der AfD. Weidels Wutrede ist erst einmal vergessen.

AfD inszeniert Einigkeit Weidel hatte im Bundestag eigentlich über haushaltspolitische Themen sprechen und die Entscheidungen der Regierung kritisieren sollen.