Bundestag soll Gesetz für schnellere Arzttermine beschließen

Weltweit werden am kommenden Freitag, 15. März, mehr als 1200 Demonstrationen von Schülern erwartet. Eine davon wird erneut auf dem Marktplatz in Biberach stattfinden – und zwar nach dem Unterricht um 13 Uhr. Damit wollen die Organisatoren den Kritikern der „Fridays for future“-Bewegung zeigen, wie ernst ihnen der Protest für einen strengeren Klimaschutz ist.

Als Biberacher Jugendliche vor knapp zwei Wochen zum ersten Mal einen größeren Klimastreik veranstaltet hatten, waren sie nach eigener Aussage überwältigt.