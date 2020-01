Bundestag hebt Immunität von AfD-Fraktionschef Gauland auf

Eine Krankenschwester in Ulm wird verdächtigt, Frühgeborenen ohne jede medizinische Notwendigkeit Morphium verabreicht zu haben.

Gegen die Frau wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in fünf Fällen beantragt — über Einzelheiten informierte die Staatsanwaltschaft und Polizei Ulm in einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Hier aus dem Live-Ticker die wichtigsten Informationen von Oberstaatsanwalt Peter Staudenmeier, Christof Lehr von der Staatsanwaltschaft Ulm sowie Bernhard Weber von der Ulmer Polizei.