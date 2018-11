Bundestag berät über Bundeshaushalt 2019

Der Gemeinderat hat am Montag beschlossen, für die Erweiterung der Liebherr Aerospace GmbH und der ATT GmbH einen Bebauungsplan aufzustellen. Der Rat verknüpfte damit aber im weiteren Verfahren die genaue Beantwortung vieler wichtiger Fragen, da mit dieser Erweiterung eine Teilrodung des Seewaldes verbunden ist.

Diese Fragen richten sich in erster Linie an die Ausgleichsmöglichkeiten für den wegfallenden Wald. So soll genau geklärt werden, wo und wie dieser Ausgleich stattfinden könne.