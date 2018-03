Bundesrichter erlauben Dieselfahrverbote

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat Dieselfahrverbote für grundsätzlich zulässig erklärt. Die Richter kamen zwar zu dem Ergebnis, dass das Bundesrecht weder zonen- noch streckenbezogene Fahrverbote für bestimmte Motorentypen zulässt. Wichtiger sei es aber, die internationalen Verpflichtungen zur Einhaltung von EU-Grenzwerten einzuhalten, so dass das nationale Recht hier nicht greife.

Mit der Entscheidung sind die vorangegangenen Urteile der Verwaltungsgerichte in Stuttgart und Düsseldorf rechtskräftig. Diese hatten entschieden, dass beide Städte ihre Luftreinhaltepläne verschärfen und auch Fahrverbote in Betracht ziehen müssten. Die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen argumentierten dagegen, es brauche eine neue bundesweite Rechtsgrundlage.

Kommunen fürchten Schilderwald

Bis die ersten Diesel aber tatsächlich von Fahrverboten betroffen sind, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Für Stuttgart urteilte das Gericht, dass Fahrzeuge mit der Euro-5-Norm nicht vor dem 1. September 2019 mit Verkehrsverboten belegt werden dürfen. Grundsätzlich seien Fahrverbote nicht vor dem 1. September 2018 möglich. Doch die Dreckschleudern könnten auch noch deutlich länger in deutschen Innenstädten unterwegs sein. Es ist durchaus möglich, dass die Städte zunächst auf eine bundesweite Regelung warten und Fahrverbote erst dann umsetzen, wenn die Bundesregierung etwa eine blaue Plakette beschließt. Die Große Koalition lehnt diese Kennzeichnung bislang ab. Denn damit würden womöglich zehn Millionen Besitzer älterer Dieselmodelle vom Stadtverkehr ausgeschlossen. Die Kommunen befürchten auch einen Schilderwald, wenn sie einzelne Strecken für bestimmte Autos sperren müssten. Sollte es allerdings tatsächlich zu ersten Fahrverboten kommen, müsste der Bund wohl eine bundeseinheitliche Kennzeichnung einführen.

Zunächst dürften nur ältere Fahrzeuge von Fahrverboten betroffen sein. Außerdem soll es Ausnahmeregelungen etwa für Handwerker geben. Die Details überlässt das Gericht den Städten und Kommunen sowie den jeweiligen Bundesländern, die für die Luftreinhaltungspläne zuständig sind. Die Bundesregierung hofft allerdings auch nach dem Urteil noch, Fahrverbote abwenden zu können. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte nach dem Urteil, nun seien die Hersteller in der Pflicht. Mit technischen Nachrüstungen könnten sie Fahrverbote für viele Kunden verhindern. Die Nachrüstungen müssten aber auf Kosten der Konzerne erfolgen, forderte die Ministerin.

In dem Urteil ging es zwar nur um die Städte Düsseldorf und Stuttgart, aber nach dem Urteil könnte auch jede andere Stadt, in der die EU-Grenzwerte für Stickstoffoxide überschritten werden, Fahrverbote verhängen. Die ersten Städte, in denen Dieselfahrer mit teilweisen Fahrverboten rechnen müssen, sind neben Düsseldorf und Stuttgart München und Hamburg. In Hamburg gibt es schon konkrete Pläne im Luftreinhaltungsplan. Das Urteil hat zweifellos Signalwirkung für andere Kommunen, deren Luft zu stark mit Stickoxiden belastet ist – dazu zählen im Süden auch Augsburg, Reutlingen, Tübingen, Heilbronn, Schwäbisch Gmünd und Ravensburg.

Schon die Debatte um drohende Fahrverbote hat zu Verschiebungen auf dem Neuwagenmarkt geführt. Der Marktanteil von Dieselfahrzeugen in Deutschland schrumpfte in einem Jahr von 45 auf 33 Prozent. Dieselfahrzeuge verloren an Wert, das Image des Selbstzünders ist angekratzt. Dadurch ergibt sich ein anderes Problem: Die Hersteller drohen die Einhaltung ihrer Flottengrenzwerte für CO2 zu reißen. Denn Diesel stoßen zwar mehr Stickoxide aus als Benziner, setzen dafür aber weniger Kohlendioxid frei. Verfehlen die Konzerne durch einen schwächeren Absatz von Dieselfahrzeugen die CO2-Vorgaben der EU, drohen Milliardenstrafen.