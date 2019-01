Bundesregierung will Zahl der Pflege-Auszubildenden um zehn Prozent steigern

Es ist eine körperlich und psychisch anstrengende Arbeit, die nicht gut bezahlt ist und oftmals auch noch unter Zeitdruck ausgeübt werden muss: Pflegekraft wollen nur wenige Menschen werden. Rund 40 000 Stellen sind derzeit unbesetzt. Die Initiative „Konzertierte Aktion Pflege“, die Gesundheits-, Familien-, Arbeitsministerium und 40 Partner im vergangenen Sommer ins Leben gerufen hatten, will das ändern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) unterzeichneten am Montag in Berlin eine Vereinbarung. Die Zahl der Azubis soll in den nächsten vier Jahren um zehn Prozent erhöht und 5000 Plätze für die Weiterbildung geschaffen werden.

„Wir wollen, dass Eltern ihre Kinder wieder guten Gewissens unterstützen, wenn sie sagen, dass sie in der Altenpflege tätig sein wollen“, sagte Gesundheitsminister Spahn. „Ohne gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne steuern wir auf eine Krisensituation zu“, warnte Arbeitsminister Heil. Und Familienministerin Giffey nannte die Zahlen: Momentan seien rund 3,3 Millionen Menschen pflegebedürftig. Dem gegenüber stünden rund zwei Millionen Menschen, die in der Pflege arbeiteten. Und die Schere gehe weiter auseinander. „Wir rechnen im Jahr 2030 mit rund vier Millionen pflegebedürftigen Menschen“, sagte Giffey.

Informationsveranstaltungen in den Altenpflegeheimen sind mau besucht, kaum jemand interessiert sich für den Pflegeberuf. Seit Jahren stagniert die Zahl der Pflege-Azubis. Sie liegt laut Giffey bei rund 68 000 – bei Weitem nicht genug angesichts der Prognosen.

Die „Ausbildungsoffensive Pflege“ will Abhilfe schaffen. Sie sieht vor, die Zahl der Auszubildenden bis zum Jahr 2023 um zehn Prozent zu steigern. Auch die Zahl der Ausbildungsstätten für die Pflege soll in gleicher Höhe steigen. Um das zu erreichen, seien 111 konkrete Maßnahmen geplant. Unter anderem will das Familienministerium eine großangelegte Informations- und Öffentlichkeitskampagne finanzieren, um für den Pflegeberuf zu werben. Es sollen auch gezieltere Berufsberatung betrieben oder attraktive Praktikumsplätze angeboten werden. Familienministerin Giffey verwies außerdem auf die bereits erfolgte Abschaffung des Schulgelds und die Einführung einer Ausbildungsvergütung, um den Beruf attraktiver zu machen.

Bessere Bezahlung ermöglichen

Gesundheitsminister Spahn versprach, dass sich auch das Gesundheitsministerium an der Ausbildungsförderung beteiligen werde. Arbeitsminister Heil teilte mit, dass mehrere Arbeitgeber aus der Wohlfahrt daran arbeiteten, einen mitgliederoffenen Arbeitgeberverband zu gründen. „Das ist notwendig, um bundesweite Tarifverträge schließen und damit letztlich auch eine bessere Bezahlung für die Pflegenden erreichen zu können“, sagte Heil.

Der Oppositionspartei Die Linke gehen die Vorschläge nicht weit genug. „Die versprochene Ausbildungsoffensive wird völlig wirkungslos bleiben, wenn sich nicht gleichzeitig die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern“, kommentierte Pia Zimmermann, Sprecherin für Pflegepolitik. Für alle Bereiche der Pflege müssten gesetzliche Personalschlüssel festgelegt werden.

Der Sozialverband VdK forderte Klarheit über die Finanzierung der geplanten Maßnahmen. „Wichtig ist, dass die Kosten, die mit diesen Verbesserungen einhergehen, nicht den Pflegebedürftigen und ihren Familien aufgebürdet werden“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Das Geld, um Altenpflegeberufe attraktiver zu machen, müsse aus der Pflegeversicherung und aus Steuermitteln kommen.

Die „Konzertierte Aktion Pflege“ läuft noch bis Sommer. Bis dahin wollen die Ministerien und ihre Partner weiter Ideen entwickeln, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen.