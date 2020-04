Bundesregierung muss sagen, wie es weitergeht

Es war ein Osterfest wie keines zuvor. Die Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen waren weiter in Kraft, aber die Menschen strömten bei sonnigem Wetter nach draußen. Die allermeisten hielt sich dabei an die Regeln – aus Einsicht in die Notwendigkeit. Was die Entscheidung über mögliche Lockerungen erleichtern sollte.

Die Bundesregierung erfreut sich so positiver Zustimmungswerte wie lange nicht – Werte, die fast schon nicht mehr für möglich gehalten wurden. Doch sie muss nun auch überzeugend darlegen können, wie es weitergehen soll. Zerreißt das momentane Einverständnis zwischen Bürger und Staat über die Krisenmaßnahmen, wie reagiert dann der Staat? Verstärkt er den fürsorglich-autoritären Zug? Was ist er bereit, dem Bürger weiter zuzumuten? Was, wenn dieser nicht mehr mittun will?

Wenn Bundeskanzlerin und Länderchefs am Mittwoch per Video konferieren, wird es also nicht nur um das Wiederanfahren der Wirtschaft gehen beziehungsweise um die Verhinderung eines wirtschaftlichen Absturzes, sondern, ausgesprochen oder nicht, um ganz grundsätzliche Fragen von Freiheit und Demokratie.