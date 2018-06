Bundesregierung dementiert Bericht über Flüchtlings-Notfallplan

Hat die Bundesregierung tatsächlich einen Notfallplan in der Schublade für den Fall, dass die Zahl der Flüchtlinge im nächsten Jahr nicht zurückgeht? Gibt es Überlegungen im Kanzleramt, die Grenzen vorübergehend wieder zu schließen, sollte sich die Zahl der Asylbewerber noch weiter deutlich erhöhen? Regierungssprecher Steffen Seibert dementierte gestern einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. „Diese Meldung ist falsch“, sagte er. Die Bundesregierung arbeite gemeinsam mit den EU-Partnern und den Nachbarländern Europas wie der Türkei an „einer nachhaltigen europäischen Lösung“.

Doch deutet vieles darauf hin, dass es Vorbereitungen für einen Plan B gibt. In diesem Jahr sind bereits mehr als eine Million Flüchtlinge gekommen. In Regierungskreisen geht man davon aus, dass der aktuelle Rückgang auf rund 2500 pro Tag nur vorübergehend sein dürfte und sich die Zahl wieder auf etwa täglich 4000 erhöhen könnte. Dies würde für das kommende Jahr rund 1,5 Millionen neue Flüchtlinge bedeuten. Im Gespräch sei eine vorübergehende Aussetzung des Schengen-Raumes mit der damit verbundenen Freizügigkeit und die Bildung einer Mini-Schengen-Zone, ohne Staaten wie Griechenland und osteuropäische Länder, die ihre Außengrenzen nicht ausreichend schützten, hatte bereits das Nachrichten-Magazin „Der Spiegel“ berichtet. Merkel sehe dies als „Ultima Ratio“ an für den Fall, dass es auf europäischer Ebene keine Fortschritte in der Flüchtlingspolitik gebe. Die Regierungschefin hatte zuletzt auch Ende November in einer Rede im Bundestag vor einem Ende des Schengen-Abkommens gewarnt, sollte es zu keiner wirksamen europäischen Lösung kommen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Angela Merkel erklärt, dass sie mit einer weiteren Flüchtlingswelle rechne angesichts der katastrophalen Bedingungen und der geringen finanziellen Hilfen für die Lager an der syrischen Grenze und das Welternährungsprogramm. Für 2016 drohe „wieder die Flucht von sehr vielen Menschen“, hatte Merkel gesagt.

Der Notfallplan, auf den sich Union und SPD grundsätzlich verständigt hätten, wie es heißt, sieht eine weitgehende Schließung der Grenzen und eine Rückkehr zum Dubliner Abkommen vor. Danach würden Flüchtlinge, die aus sicheren Drittstaaten nach Deutschland kämen, wieder abgewiesen. Ziel müsse es sein, die Zahl der Flüchtlinge auf 400000 bis 500 000 pro Jahr zu begrenzen, heißt es in der schwarz-roten Koalition. Dies sei die Größenordnung, die das Flüchtlingsbundesamt bewältigen und die Kommunen aufnehmen könnten.

Das zweite Asylpaket ist noch immer nicht verabschiedet, das erste beginnt gerade langsam zu wirken. Und auf europäischer Ebene tut sich wenig. Lediglich 160 von den in Brüssel vereinbarten 160 000 Flüchtlingen sind bisher auf die EU-Staaten verteilt worden. Der Aufbau von Erstaufnahmeeinrichtungen an den EU-Außengrenzen, die so genannten Hotspots, geht nur schleppend voran. Wenn die europäischen Pläne misslingen würden, müsse man über „andere Lösungen nachdenken“, soll Kanzleramtsminister und Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier (CDU) kürzlich erklärt haben.

Weiter so oder „Plan B“? Wenn bis Ende des Jahres keine Fortschritte erkennbar seien, müsse Deutschland national handeln, hatte die CSU der Kanzlerin zuletzt ein Ultimatum gestellt. Spätestens nach dem Bundesparteitag der CDU am Montag und Dienstag in Karlsruhe dürften die Christsozialen daran erinnern.