Bundeskongress der Gewerkschaft der Polizei in Berlin

Ganze fünf Mal hat ein Einbrecher in der Nacht zum Samstag versucht, in der Königstraße in Tuttlingen in eine Gebäude einzudringen. Der Unbekannte versuchte, mehrere Fenster und die Hintertür aufzuhebeln – jedoch ohne Erfolg. Auch ein Stein brachte ihm nicht das gewünscht Ergebnis: Als er versuchte, eine Scheibe einzuwerfen, hinterließ der Stein lediglich einen Sprung in der Fensterscheibe. Letzten Endes musste der Dieb zum Glück der Gebäudebesitzer unverrichteter Dinge von dannen ziehen.