Bundesinnenminister, Finanzminister, Bundestagspräsident – Happy Birthday Wolfgang Schäuble zum 80sten

Er ist wieder da, wo er vor 50 Jahren angefangen hat. Wolfgang Schäuble ist Mitglied des Bundestags, er vertritt als direkt gewählter CDU-Abgeordneter den badischen Wahlkreis Offenburg. Weder in der Fraktion noch in der Partei besetzt er eine Führungsposition. Wer ihn reden hören will, muss ihm schon bei Fernsehinterviews oder anderen öffentlichen Auftritten zuhören.

Im Parlament hielt er seine letzte große Rede am 26. Oktober 2021, an diesem Tag hat er als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des 20. Deutschen Bundestags eröffnet.

Das Reden überlässt er jetzt den jüngeren Unionskollegen, die ihr Profil noch schärfen müssen, gerade in der Opposition. Am Sonntag, dem 18. September, wird Wolfgang Schäuble, der dienstälteste Abgeordnete, den dieses Land je gesehen hat, 80 Jahre alt.

So alt wie Schäuble ist im Parlament kein anderer

Es muss sich seltsam anfühlen für Schäuble, wenn er in den Sitzungswochen im Parlament unterwegs ist. Diejenigen, mit denen er jahre- und jahrzehntelang Politik gemacht hat, sind alle weg – selbst Langzeit-Kanzlerin Angela Merkel, mit der er als Innen- und Finanzminister so viel zu tun hatte, wenngleich ihr Verhältnis nicht immer gleich gut war.

Der Einzige, den er jetzt noch duzt im Bundestag, sei der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz, sagte Schäuble der „Süddeutschen Zeitung“ vor einigen Wochen. Früher habe er sich mit denen geduzt, mit denen er Fußball gespielt hat und die im gleichen Alter wie er waren. Doch etwa gleichaltrig sind inzwischen nur noch zwei AfD-Abgeordnete.

Von außen betrachtet ist es schwer nachzuvollziehen, warum ein Mann, der in der Politik so viel erreicht und im Leben so viel erlitten hat, nicht einfach Nein gesagt hat, als es 2020 um eine erneute Kandidatur für den Bundestag ging. Er wolle mit seinen Erfahrungen „in diesen Zeiten vielfältigen Umbruchs einen stabilisierenden Beitrag leisten“, begründete er im September 2020, damals 78-jährig, seine Entscheidung.

Trotz verlorener Wahl trat Schäuble sein Mandat an

Mit der verlorenen Wahl minimierten sich seine Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, beträchtlich. Seine politische Weisheit fließe nicht mehr in die aktuellen politischen Debatten ein, wie ein Beobachter bedauernd feststellt. Dennoch trat Schäuble sein Mandat an. „Alles andere entspräche auch nicht meinem Pflichtbewusstsein“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“.

Pflichtbewusstsein, Loyalität: Wer einmal erlebt hat, wie selbstbewusst und vehement Schäuble auftreten kann, wie er auf seiner Meinung beharrt, hat Mühe sich vorzustellen, dass dieser badische Protestant überhaupt in der Lage ist, sich unterzuordnen.

Selbst manche Journalisten hatten Respekt vor seiner Unberechenbarkeit.

Wer seine Bürotür öffnete, wusste nicht, ob er gleich einen freundlichen, klugen Mann vor sich haben würde oder einen unnachgiebigen, selbstbewussten Politiker, der jeden Fehler seines Gegenübers gnadenlos ahndete. Unvergessen, wie er seinen Pressesprecher in aller Öffentlichkeit herunterputzte. Dies habe er allerdings sehr bereut, heißt es aus seinem damaligen Arbeitsumfeld.

Immer an die Regeln halten

Doch trotz der Überzeugung, die ihm nachgesagt wird, der Gescheiteste von allen zu sein, hielt sich Schäuble, der in Freiburg Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert hat, strikt an die Regel: Ober sticht Unter. Er stand noch an der Seite von Helmut Kohl, als dieser den Zenit längst überschritten hatte und die Bundestagswahl im Jahre 1998 verloren ging. Und er akzeptierte bis zuletzt die Autorität von Angela Merkel, die sie qua Amt hatte.

Wolfgang Schäuble als Kanzleramtsminister in der Regierung von Kanzler Helmut Kohl. (Foto: Imago)

Selbst nach dem Bruch mit Kohl im Zuge der CDU-Parteispendenaffäre äußerste er sich öffentlich niemals despektierlich über den Altkanzler, der ihm den Weg zur eigenen Kanzlerschaft blockiert hatte. Und er war jahrelang Teil des Regierungsteams von Merkel, die mitentschieden hatte, dass auch aus seinem zweiten großen Karriereziel, dem Bundespräsidentenamt, nichts wurde.

Wegen des Widerstands von FDP und CSU benannte sie Horst Köhler als Kandidaten. Der Rollstuhl, auf den Schäuble angewiesen ist, war nicht das entscheidende Hindernis.

1990 wurde ein Attentat auf Schäuble verübt

Doch der Rollstuhl stand natürlich immer im Hintergrund, wenn es um Posten in der Politik ging. Was kann Wolfgang Schäuble zugemutet werden? Und mutet er sich selbst zu viel zu? Riskiert er seine Gesundheit, weil er zu hart zu sich selbst ist? Diese Fragen stellten sich seit dem Attentat am 12. Oktober 1990, das für den aufstrebenden CDU-Politiker, aber auch für seine Familie, seine Frau Ingeborg und die vier Kinder, vieles im Leben veränderte.

Ein geistig verwirrter Mann hatte den damaligen Innenminister im Kabinett Kohl bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Nähe von Offenburg in seiner badischen Heimat niedergeschossen. Schäuble ist seither vom dritten Brustwirbel abwärts gelähmt.

Doch der damals 48-Jährige kämpfte sich, unterstützt von seiner Familie, zurück ins Leben. Nur acht Monate nach dem Anschlag hielt er in Bonn eine Rede, mit der er eine historische Entscheidung für die ganze Republik beeinflusste.

Als am 20. Juni 1991 im Bundestag über Bonn oder Berlin als künftige Hauptstadt abgestimmt wurde, war es Schäuble, der das Ruder pro Berlin herumriss. „Dafür bin ich immerhin Ehrenbürger von Berlin, da bin ich schon stolz drauf“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“.

Die größten Hochs und Tiefs in einem Jahrzehnt

Ein Jahrzehnt der Brüche, der größten Erfolge und der schlimmsten Niederlagen waren die Jahre zwischen 1990 und 2000 für Schäuble. Als Innenminister handelte er nach dem Mauerfall mit DDR-Staatssekretär Günther Krause den Einigungsvertrag aus – und bereitete somit den Weg für die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990.

Als Kohls treuer Wegbegleiter geriet er aber auch in den Sumpf der CDU-Spendenaffäre. 1994 hatte er einen Koffer mit 100 000 Mark in bar von Waffenhändler Karlheinz Schreiber angenommen.

Wolfgang Schäuble mit Außenminister Hans-Dietrich Genscher im Sommer 1990. (Foto: Imago)

Das kostete ihn im Jahr 2000 sowohl den Partei- als auch den Fraktionsvorsitz. Was für eine Niederlage für Schäuble, der jahrelang darauf hingearbeitet hatte, die Macht selbst zu übernehmen, sobald Kohl weg ist. Stattdessen stieg jetzt neben ihm Angela Merkel, „Kohls Mädchen“, zur CDU-Vorsitzenden auf. Sie hatte sich rechtzeitig von ihrem politischen Ziehvater distanziert.

Warum Schäuble in diesem Moment nicht hingeschmissen hat? Sein 2013 verstorbener Bruder Thomas Schäuble, der selbst viele Jahre Berufspolitiker war, bezeichnete seinen großen Bruder in einem Interview als „politikversessen“, wenn nicht „politiksüchtig“.

Als Hassfigur in Griechenland

Wolfgang Schäuble selbst beschreibt sein Verhältnis zur Politik hingegen so: Sie sei „auch nach all den Jahren immer noch eine spannende Herausforderung, die mir Freude bereitet. Es ist schön, wenn am Ende einer politischen Diskussion Ergebnisse gefunden werden, die den Menschen konkret weiterhelfen.“ Das klingt so, als habe der politische Wolf inzwischen ziemlich viel Kreide geschluckt.

In einem solchen Moment sieht er seine Aufgabe in einem übergeordneten Ganzen, deshalb denkt er auch nicht an Rücktritt. sagt ein politischer Beobachter über Schäuble

Als Schäuble Finanzminister war, machte er sich in Griechenland zur Hassfigur, weil er mehr Sparanstrengungen forderte und sich, anders als Merkel, einen Austritt des Landes aus der Eurozone vorstellen konnte. Sie setzte sich durch, er blieb ihr Minister. „In einem solchen Moment sieht er seine Aufgabe in einem übergeordneten Ganzen, deshalb denkt er auch nicht an Rücktritt“, sagt ein politischer Beobachter. Schäuble sei gnadenlos pragmatisch, „das nennt er loyal“.

Doch auch Merkel verhielt sich ihm gegenüber loyal, als es darauf ankam. 2010 hatte ihr Finanzminister so große gesundheitliche Probleme, dass er ans Aufhören dachte. Er befürchtete, seinen Pflichten in Berlin, in Brüssel nicht mehr gerecht werden zu können. Doch die Kanzlerin wollte, dass er im Amt bleibt – und gab ihm die Zeit, die er brauchte. Sie rief sogar seine Frau Ingeborg an, um klarzumachen, dass es ihr ernst ist.

Merkel und Schäuble siezen sich bis heute

Doch eine persönliche Verbindung zwischen Merkel und Schäuble scheint trotz aller Krisen, die sie zusammen abgearbeitet haben, nie entstanden zu sein. Er respektiert sie, vielleicht bewundert er sie sogar. Sie wollte wohl seine herausragende Analysefähigkeit nicht missen, auch wenn der Preis dafür sein Widerspruchsgeist ist. Beide siezen sich bis heute.

Ob Schäuble-Sympathisant oder Schäuble-Kritiker: Von beiden Seiten wird er inzwischen als einzigartig im politischen Getriebe anerkannt. Er kann davon berichten, wie er als damaliger Kanzleramtsminister in den 1980er-Jahren den Besuch des DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker vorbereitet hat.

Er könnte aber auch vergleichen, ob es interessanter ist, als Innen- oder Finanzminister Teil der Regierung oder als Bundestagspräsident zweiter Mann im Staat zu sein.

Im Zuge der CDU-Spendenaffäre kam es zum Bruch zwischen Helmut Kohl und Schäuble. (Foto: dpa/lbn)

Er hat diese Ämter – und noch einige mehr – ja selbst ausgeübt. Es sei faszinierend, mit diesem Mann zu arbeiten, sagt ein Begleiter. Schäuble denkt nach vorne und beschäftigt sich mit Zukunftsfragen, auch mit der Weiterentwicklung der Europäischen Union, die ihm so am Herzen liegt.

Das Fundament seines Lebens

Woher hat Schäuble in all den Jahren die Kraft genommen, auch im fortgeschrittenen Alter und trotz seiner Behinderung Spitzenjobs zu bekleiden, bei denen selbst Jüngere in die Knie gehen? Diese Frage führt in Schäubles Heimat, ins badische Offenburg, wo er mit seiner Frau Ingeborg wohnt.

Der 79-Jährige ist ein Familienmensch. Zur Familie gehört auch der baden-württembergische Innenminister und CDU-Vorsitzende Thomas Strobl, der mit Tochter Christine verheiratet ist.

Schäuble könne auch fürsorglich und liebenswert sein, auch zu seinen Mitarbeitern, heißt es über ihn. Und seine Frau habe ungeheuren Anteil daran, dass er seine politische Karriere so machen konnte, wie er sie gemacht hat. Sie sei das Fundament seines Lebens. Das trägt ihn seit 1969, noch länger als die Parlamentsarbeit.